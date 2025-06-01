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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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(بالفيديو) 250 مليون نحلة في سماء واشنطن والشرطة تحذر السكان.. مالقصة؟!

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فى :منوعات
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(بالفيديو) 250 مليون نحلة في سماء واشنطن والشرطة تحذر السكان.. مالقصة؟!

أعلنت سلطات ولاية واشنطن الأمريكية عن فرار ملايين النحل، إثر انقلاب شاحنة محملة بخلايا نحل قرب مدينة ليندن.

وبحسب شرطة مقاطعة واتكوم، كانت الشاحنة تنقل نحو 31.7 طن من خلايا النحل، ويُقدّر أن نحو 250 مليون نحلة انطلقت في المنطقة عقب الحادث.

وكان وقع الحادث عندما فشل السائق في اجتياز منعطف ضيق، ما أدى إلى انقلاب المقطورة في خندق، وقد نجا السائق دون إصابات.

وناشدت الشرطة السكان الابتعاد عن موقع الحادث، محذّرة من “أسراب نحل طليقة” قد تهاجم من يقترب.

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