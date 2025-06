(بالفيديو) 250 مليون نحلة في سماء واشنطن والشرطة تحذر السكان.. مالقصة؟!

أعلنت سلطات ولاية واشنطن الأمريكية عن فرار ملايين النحل، إثر انقلاب شاحنة محملة بخلايا نحل قرب مدينة ليندن.

وبحسب شرطة مقاطعة واتكوم، كانت الشاحنة تنقل نحو 31.7 طن من خلايا النحل، ويُقدّر أن نحو 250 مليون نحلة انطلقت في المنطقة عقب الحادث.

250 million bees unleashed after truck crash in the U.S.

A truck carrying hives overturned near Whatcom, Washington, releasing over 250 million aggressive bees. Locals warned to stay indoors as swarms sting anything in their path.#Bees #USA #TruckAccident #Whatcom… pic.twitter.com/i1EAVlcezQ

— Cyrus (@Cyrus_In_The_X) May 31, 2025