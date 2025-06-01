(بالفيديو) سائح يتعرض لهجوم نمر أثناء التقاط صورة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه سائح يُعتقد أنه هندي، يمشي بجانب نمر بحديقة حيوانات في تايلند، ثم يجثو لالتقاط صورة.

وأثناء ذلك، وبينما كان المدرب يستخدم عصا ليجعل النمر يجلس، هاجم النمر الرجل فجأة؛ ما أدى إلى صراخه وذعر المتفرجين قبل أن يتدخل الموظفون لإنقاذه.

وأُصيب السائح بجروح طفيفة وفقا لصحيفة “ميرور”، وأثارت الحادثة تساؤلات حول سلامة السياحة وأخلاقيات التعامل مع الحيوانات في مثل هذه الأماكن، التي يصفها البعض بتجارب “فريدة” تتيح اللعب مع النمور والتقاط الصور معها.

ودعت مؤسسة أصدقاء الحياة البرية في تايلاند إلى وقف استغلال القطط الكبيرة، مؤكدة ضرورة إنهاء هذه القسوة حفاظًا على سلامة الحيوانات والبشر.

كما انتقد مستخدمون على منصات التواصل طريقة معاملة النمور، مؤكدين أن هذه الحيوانات يجب أن تبقى في البرية.

ونصحت منظمات حماية الحيوان بتجنب زيارة أماكن الترفيه التي تقدم تفاعلات مباشرة مع النمور، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشجع الحيوانات على سلوكيات غير طبيعية وتشكل خطراً على سلامتها وسلامة الزوار.

(شاهد) سائح يتعرض لهجوم نمر أثناء التقاط صورة

المزيد عن الحادث في الرابطhttps://t.co/sLHO62Sun4 pic.twitter.com/EMFYA7zvWC — Basnews عربية (@basnewsar) June 1, 2025

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