أوقف هاتفك الآن.. فوائد مدهشة لم تتوقعها!

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تُعد إدارة الأجهزة عبئًا رقميًا كبيرًا، لكن، لحسن الحظ، يُعدّ إطفاء الأجهزة وتشغيلها نوعًا من إعادة الضبط، ويمكن أن يُحسّن أيضًا عمر البطارية.

ويؤكد الخبراء ضرورة إغلاق الأجهزة وإعادة تشغيلها؛ لأن هذه العملية يمكنها أن تُزيل كل ما يتراكم من ملفات يتم تنزيلها من المواقع والتطبيقات لاستخدامها لمرة واحدة، ويُحسّن أيضًا من عمر البطارية؛ فربما لاحظت أن أداء جهاز الكمبيوتر أو الهاتف يتحسن مع إعادة التشغيل.

نظافة رقمية

إن إيقاف تشغيل الهواتف والأجهزة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا أمر مُوصى به للحفاظ على نظافة رقمية جيدة، وقد يُحفّز أيضًا تحديثات برمجية مهمة مثل التصحيحات، وهي عبارة عن برامج صغيرة تمنع البرامج الضارة من الوصول إلى جهاز آيفون، وأندرويد، أو جهاز الكمبيوتر.

وبالنسبة لأجهزة ويندوز، يتم إصدار هذه التحديثات عادةً في ثاني ثلاثاء من كل شهر، والمعروف باسم “ثلاثاء التصحيحات”.

وفي السياق عينه، تتحقق بعض البرامج من وجود تحديثات وتصحيحات وتُنزلها عند إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله، خاصةً عند تفعيل التحديثات التلقائية.

تعزيز الأمان

يقول الخبراء إن إغلاق التطبيقات والمتصفحات قبل إيقاف تشغيل الهاتف أو الجهاز قد يكون مفيدًا أيضًا للأمان.

وينطبق هذا أيضًا على التصفح الخاص أو التصفح المتخفي، الذي لا يضمن عدم العثور على بياناتك، فجهازك يحتفظ بالمعلومات مؤقتًا في الذاكرة أثناء نشاط نافذة المتصفح، حتى لو كان جهازك في وضع السكون.

لذلك، يجب أن يؤدي إيقاف تشغيل الجهاز بالكامل إلى إزالة هذه المعلومات عن طريق مسح تلك الذاكرة المتقلبة.

وعلى سبيل المثال، إذا وضعت جهازك في وضع السكون ولم تُغلق نافذة التصفح أبدًا، فقد يكون تتبع الجهات الخارجية لك فعالًا كما لو كان الكمبيوتر قيد التشغيل.

ولا بد من الإشارة إلى ضرورة تغيير إعدادات جهازك لتثبيت تصحيحات وتحديثات الشركات المصنّعة تلقائيًا بمجرد إصدارها.

وهذا التعديل البسيط يمكن أن يوفر عليك أسابيع من عناء تنظيف جهازك من الفيروسات لاحقًا.

ويُنصح أيضًا بإعداد المصادقة متعددة العوامل، وهو إجراء أمني يتطلب من المستخدمين توفير عاملي تحقق أو أكثر للوصول إلى حساب أو تطبيق.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية