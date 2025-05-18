سيلان الأنف المستمر.. هذه هي أسبابه الحقيقية

سيلان الأنف مشكلة مزعجة، تؤثر في نمط الحياة، وطبيعي الشعور بالإحراج في مواقف عديدة بسببها. طبياً، يصبح سيلان الأنف حالة مزمنة عندما تستمر أكثر من 12 أسبوعاً، بحسب Time.

ما أسباب سيلان الأنف؟

– الحساسية: تكون سبباً لسيلان الأنف عندما تترافق مع أعراض أخرى، مثل الحكاك في الأنف، والاحتقان والعطاس.

– التغييرات المناخية: درجات الحرارة والتغيير الضغط الجوي وغيرها من التقلبات المناخية يمكن أن تسبب سيلان الأنف.

– الأدوية: يسبب بعض الأدوية، مثل تلك التي توصف لمعالجة ارتفاع ضغط الدم وحبوب منع الحمل، سيلاناً في الأنف، ويمكن مواجهة هذه الحالة بتغيير الأدوية.

– مشكلات بنيوية: مثل الثآليل الحميدة أو الكتل الصغيرة في جدار الأنف. كما يمكن أن يسبب الانحراف في الغضروف مشكلات في الأنف. يمكن اللجوء إلى الطبيب الاختصاصي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة لتشخيص الحالة وكشف السبب الحقيقي وراء المشكلة.

– الحمل: تسبب التقلبات الهرمونية تمدداً في الأوعية الدموية، بما فيها الموجودة في الأنف، ويهدف هذا التغيير إلى تسهيل عملية وصول العناصر الغذائية إلى الجنين في الرحم.

ما الحلول التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة مشكلات الأنف من سيلان واحتقان؟

– الماء والملح

– مضادات الهيستامين

– بخاخات الأنف

تعتبر من الاختيارات الممتازة التي يمكن اللجوء إليها في الحالات العادية. لكن يجب استشارة الطبيب لتلقي التوجيهات اللازمة وتشخيص الحالة ومعرفة أسبابها الحقيقية والسبل الفضلى لمواجهتها، فربما تكون المشكلة أشد تعقيداً، تستدعي اللجوء إلى وسائل علاجية أكثر فاعلية.

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