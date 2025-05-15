عائلة عادل إمام تفشل خطة نجمات الفن تجاه ميلاد الزعيم

مع اقتراب ذكرى ميلاد الفنان المصري عادل إمام الـ85، خططت مجموعة من نجمات الفن، منهن يسرا ولبلبة ونبيلة عبيد وإلهام شاهين للاحتفال في منزله.

وكانت الفكرة تهدف لإضفاء البهجة على “الزعيم”، خاصة أنه لم يلتقِ بالكثير منهن منذ 3 سنوات، وعلى عكس توقعاتهن، قوبلت هذه المبادرة بالرفض من أفراد عائلة عادل إمام.

وأكد شقيقه، المنتج عصام إمام، أن الاحتفال سيظل محصورًا في نطاق الأسرة الصغيرة فقط، كما هو الحال منذ عام 2020. وأوضح أن الاحتفال العائلي يتماشى مع رغبة “الزعيم” وظروفه الصحية.

وحاول عدد من الفنانين إقناع الأسرة بالسماح بإقامة احتفال صغير، ولو لمدة ساعة واحدة، لكن الإصرار على الالتزام بحدود العائلة بقي قائمًا.

يُذكر أن الفنان عادل إمام غاب عن الساحة الفنية منذ عام 2020، عندما عُرض آخر أعماله “فلانتينو”، الذي شاركته بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، إلى جانب حمدي الميرغني ومحمد كيلاني وطارق الإبياري، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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