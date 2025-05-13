نيسان تسجل أكبر خسارة منذ 25 عاما وتسرح 20 ألف موظف

أعلنت شركة نيسان موتور اليوم الثلاثاء تكبدها خسائر سنوية صافية بلغت 670،9 مليار ين (نحو 4،5 مليارات دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 آذار 2025 وهي الأكبر منذ أكثر من ربع قرن نتيجة تراجع المبيعات في الصين وأسواق عالمية أخرى.

وأطلقت الشركة خطة تقشف تشمل تسريح 20 ألف موظف (15% من قوتها العاملة) وتقليص عدد مصانعها من 17 إلى 10 ضمن خطة تعاف جريئة تهدف لخفض التكاليف وتعزيز المرونة.

كما ألغت نيسان مشروع مصنع بطاريات بقيمة 1،1 مليار دولار في كيوشو وأعلنت إغلاق مصنعها في تايلاند مع خطط لإغلاق مصنعين إضافيين.

وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية ساهمت في تفاقم الخسائر.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية