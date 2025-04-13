قبل 9 أيام من زفافه.. عريس يهرب مع حماته

تصدّرت قصة حب “غريبة” في الهند عناوين الصحف بعد هروب شاب يبلغ من العمر 20 عامًا مع حماته البالغة من العمر 40 عامًا، قبل تسعة أيام فقط من زفافه.

وكان من المقرر أن يعقد الشاب قرانه على فتاة في 16 نيسان في “أوتار براديش”، وقد تمت الاستعدادات، وكان أفراد الأسرة والضيوف جاهزين للاحتفال، لكن العريس اختفى في 6 نيسان، مدعيا أنه كان ذاهبا للتسوق لشراء ملابس الزفاف. وفي تلك الليلة اتصل بوالده ليخبره أنه سيغادر، طالبا منه عدم البحث عنه.

وفي الوقت نفسه، اكتشفت العروس أن والدتها فُقدت أيضًا، إلى جانب جميع مدخرات العائلة ومجوهرات الزفاف.

وسرعان ما أصبح واضحًا أن العريس لم يذهب بمفرده، بل هرب مع حماته.

وكشفت الفتاة أن خطيبها ووالدتها كانا يتحدثان عبر الهاتف بشكل متكرر خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، وهو ما أثار الشكوك حول علاقتهما. مؤكدة أنها لم تواجهما على أمل تجنب تعطيل حفل الزفاف.

وكان أبو العروس، الذي يدير شركة في بنغالورو، قد لاحظ التقارب نفسه غير المعتاد مع خطيب ابنته وزوجته، لكنه اختار الصمت من أجل سير مراسم الزواج.

وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أعربت العروس عن حزنها وغضبها قائلة: “أمي تملك كل أموالنا. يمكنها أن تفعل ما تشاء الآن، لا يهمنا. كل ما نريده هو استعادة أموالنا ومجوهراتنا”.

من جانبه، قدّم الأب بلاغا عن شخص مفقود، وحاول الاتصال بكل من زوجته وخطيب ابنته.

وفي البداية، أنكر العريس وجود حماته معه، لكنه برر تصرفاته لاحقًا بقوله إن الحماة تعرضت لمعاملة سيئة لمدة 20 عامًا.

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