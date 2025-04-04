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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي تلاحق ممثلاً بريطانياً

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فى :منوعات
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تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي تلاحق ممثلاً بريطانياً

اتهمت الشرطة البريطانية يوم الجمعة، الممثل الكوميدي راسل براند بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بعد تحقيق فى شكاوى من جانب العديد من النساء.

وقالت شرطة لندن إن الممثل الكوميدي (50 عاما) يواجه تهمة واحدة بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي وتهم أخرى تم ارتكابها بحق 4 نساء فى الفترة بين عامى 1999 و2005.

وفي سبتمبر 2023، نشرت القناة الرابعة البريطانية وصحيفة “صنداي تايمز” مزاعم النساء الأربع بتعرضهن للاعتداء الجنسي او الاغتصاب من قبل براند، ولم يتم تحديد هوية موجهي الاتهام.

ونفى الممثل الكوميدي والمؤلف وبطل فيلم “جت هيم تو ذا جريك” المزاعم، قائلا إن جميع علاقاته كانت “رضائية دوما”.

وقدم براند، برامج إذاعية وتلفزيونية وكتب مذكرات تصور معاركه مع المخدرات والكحول، وظهر في عدة أفلام من إنتاج هوليوود وتزوج نجمة البوب كيتي بيري بين عامي 2010 و 2021.

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