شاب يحقق رقماً قياسياً بسبب “متلازمة الذئب”

دخل شاب هندي يدعى، لاليت باتيدار، موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكثر وجه شعري بين الذكور، بسبب حالة طبية نادرة تسمى فرط الشعر، والتي يشار إليها غالبا باسم “متلازمة الذئب”.

ويغطي الشعر أكثر من 95 بالمئة من وجه الشاب الهندي البالغ من العمر 18 عاما ليحمل الرقم القياسي بـ 201.72 شعرة لكل سنتيمتر مربع.

وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن باتيدار هو واحد من حوالي 50 حالة موثقة فقط تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم منذ العصور الوسطى.

وفي سرده للتحديات التي واجهها بشكل خاص خلال سنوات دراسته المبكرة، قال باتيدار إن الأيام القليلة الأولى لم تكن جيدة، مضيفًا أن زملاءه في الفصل كانوا خائفين من مظهره، لكن بمرور الوقت أصبحوا يرون ما هو أبعد من شعر وجهه.

وقال: “عندما بدأوا في التعرف علي، وعندما بدأوا في التحدث معي، فهموا أنني لست مختلفًا عنهم كثيرًا. وكان الأمر مختلفًا من الخارج فقط، لكنني لست مختلفًا من الداخل”.

ولأولئك الذين يقترحون عليه إزالة شعر وجهه، كان رده بسيطا، ونقلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عنه قوله: “ليس هناك الكثير لأقوله للناس عن هذا الأمر. أقول لهم إنني أحب مظهري ولا أريد تغييره”.

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