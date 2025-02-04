العثور على رضيعة تحبو على الطريق بعد مقتل والدتها

عثرت السلطات الإكوادورية على طفلة رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر تحبو على طريق مهجور، وذلك عقب مقتل والدتها في هجوم مسلح هز مقاطعة سانتا إيلينا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت التقارير أن أحد المارة شاهد الطفلة وهي تحبو في حي أتاهوالبا وأنكون، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة الوطنية الإكوادورية، التي توجهت على الفور إلى الموقع. وعند وصولها، عثرت القوات الأمنية على جثة قريبة من المكان، ليتبين لاحقاً أنها تعود لوالدة الطفلة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الضحية تدعى روزا يانينا فارغاس (28 عاماً)، وقد تعرضت لإطلاق نار أثناء سيرها، بعد أن تم استيقافها من قبل المهاجمين، وتشير التقديرات الأولية للشرطة إلى أن الهجوم كان متعمداً، إلا أن دوافعه لا تزال قيد التحقيق.

وقد تم نقل الرضيعة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قبل أن يتم تسليمها إلى جدتها لرعايتها.

وتشير المعلومات إلى أن والد الطفلة كان قد توفي قبل بضعة أشهر بسبب المرض، ما جعلها يتيمة الأبوين.

وتشهد الإكوادور تصاعداً ملحوظاً في معدلات العنف منذ العام الماضي، حيث تم تسجيل مقتل 700 شخص منذ بداية العام الجاري في أعمال عنف متفرقة.

وفي أعقاب الحادث، أطلقت الشرطة عملية أمنية واسعة النطاق لتعقب المهاجمين، في محاولة لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الجناة.

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