رغم فوائده.. 5 آثار جانبية “خطيرة” لزيت الزيتون

خلال السنوات الأخيرة، اكتسب زيت الزيتون شعبية كعنصر أساس في العديد من الأنظمة الغذائية بسبب فوائده الصحية العديدة.

وتاريخيًا، يعود استخدام زيت الزيتون إلى الحضارات المتوسطية القديمة، مثل: اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، حيث كان يُقدَّر لأهميته في الطهي والعلاج والثقافة.

ونظرًا لغناه بالدهون، وتأثيراته المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، يُعد زيت الزيتون، الآن، خيارًا صحيًا. ومع ذلك، في حين أصبح زيت الزيتون ظاهرة عالمية، مدرجة في الأنظمة الغذائية في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك جوانب سلبية لاستهلاكه.

ويقول خبراء في مجال الصحة لموقع “تايمز أوف إنديا” إن زيت الزيتون له أيضًا آثاره الجانبية، وبعض المخاطر الصحية الخفية طويلة المدى المرتبطة بالإفراط في استخدامه في أنظمتنا الغذائية اليومية، ومنها:

مشاكل القلب

يقول خبراء التغذية إن زيوت الزيتون المكررة أو المهدرجة جزئيًا لها بنية جزيئية متغيرة، مما يقلل من محتواها من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وبالتالي يقلل من فوائدها.

ويؤكد الخبراء إن الإفراط في الاستخدام، يقلل مستويات الكوليسترول الجيد، ويرفع الكوليسترول السيئ، وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات المرتبطة بها على المدى الطويل.

كما أن الإفراط في استهلاك زيت الزيتون يمكن أن يسبب انخفاضاً بمستويات ضغط الدم، مما يجعل الناس عرضة للآثار الجانبية، مثل: الدوخة، والسكتة الدماغية، وفشل الكلى.

انخفاض كبير في نسبة السكر في الدم

وفقًا للأطباء، يتسبب زيت الزيتون بزيادة مقاومة الأنسولين، وبالتالي انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، ويمكن أن يجعلك عرضة لمضاعفات، مثل: نقص السكر في الدم، والتعرق، والرعشة، والضعف البدني.

وهذا أمر خطير بشكل خاص لمرضى السكر، ولهذا السبب يجب على مرضى السكر الحد من تناول زيت الزيتون أو تجنبه تمامًا.

صحة الأمعاء

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، تصل إلى 120 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة (15 مل). وفي حالة الإفراط في تناوله، لا يتم هضم هذا المحتوى العالي من الدهون بشكل جيد بواسطة الجسم، ما قد يسبب اضطراباً في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الإسهال، وحصوات المرارة.

زيادة الوزن والمخاطر الأيضية

على الرغم من شهرته بغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب، فإن الإفراط في تناول زيت الزيتون يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية.

ويمكن أن يساهم الإفراط المتكرر في زيادة الوزن، وزيادة الدهون الحشوية، وزيادة مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل ارتفاع ضغط الدم وخلل شحميات الدم، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على أمراض القلب، والأوعية الدموية، والشرايين التاجية، ومقاومة الأنسولين”.

إسهال

إن تناول كميات زائدة من زيت الزيتون قد يؤدي إلى تعطل عملية الهضم، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، مثل: الانتفاخ، والغازات، وربما الإسهال لدى بعض الأفراد.

ويقول الأطباء إنه من الضروري تنظيم مستويات الاستهلاك للحفاظ على وظيفة الجهاز الهضمي المثلى، كما أن التنوع في مصادر الدهون أمر ضروري للحفاظ على صحة أمعائك

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