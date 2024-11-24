مسلسل 127 ساعة يتحول لحقيقة.. رياضي في استراليا بترت ساقه بعد أن علقت بين الضخور

اضطر عناصر إنقاذ في أستراليا إلى بتر ساق رجل كان يمارس رياضة التجديف في قارب كاياك، بعدما علقت ساقه بشق صخري في جزء خطير من أحد أنهر ولاية تسمانيا، وفق ما أفادت الشرطة.

وكان السائح الأجنبي الستيني يمارس التجديف مع أصدقائه على منحدرات نهر فرانكلين في تسمانيا الجمعة عندما علقت ساقه “بين الصخور”، بحسب الشرطة.

وتلقت أجهزة الطوارئ تنبيها من ساعته الذكية، فشرعت في عملية “معقدة وطويلة جدا” لإنقاذه، لكن المحاولات لم تجد.

وبقي الرجل مغمورا جزئيا في المياه الباردة، وراح وضعه الصحي يتدهور، ما حدا بعناصر الإنقاذ إلى تخديره وبتر ساقه، السبت.

وقال الناطق باسم الشرطة داغ أوسترلو إن “عملية الإنقاذ هذه كانت شديدة الصعوبة، واستلزمت جهدا هائلا طوال ساعات.

ونقل الرجل إلى مستشفى “رويال هوبارت” في ولاية تسمانيا، وأشارت الشرطة إلى أنه لا يزال في حال حرجة.

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