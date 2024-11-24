إليك حيلة غريبة للتغلب على الأرق وتحفيز النوم العميق

يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق في منتصف الليل، ويجدون صعوبة في العودة للنوم العميق، لكن إذا كنت مستلقيا في الظلام الساعة الثالثة صباحا وعينيك مفتوحتين، قد تساعدك هذه الحيلة الغريبة التي قدمتها خبيرة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي، هيذر جوردون.

وفي مقطع فيديو نشر على حسابها على “تيك توك”، والذي حصد أكثر من 2.6 مليون مشاهدة، شرحت جوردون طريقة يمكن أن تساعد في العودة للنوم بسرعة، وهي تحريك العينين بطريقة معينة.

طريقة التحريك المتعاقب للعينين

تبدأ الحيلة بإغلاق عينيك، ثم تحركهما في سلسلة من الحركات المتعاقبة:

1. حرك عينيك للأسفل،

2. عد إلى المركز،

3. ثم حركهما إلى أقصى اليسار،

4. ثم إلى أقصى اليمين،

5. وأخيرا عد إلى المركز.

الأساس العلمي وراء الحيلة

هذه الحيلة تستند إلى علم النوم، حيث أظهرت الدراسات أن حركات العين قد تساعد في تحفيز إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم. حركة العين السريعة (REM) أثناء النوم تساهم في إفراز الميلاتونين، ما يساعد في تحسين نوعية النوم.

تفاعل واسع مع الحيلة

تفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو، مشيرين إلى فعالية الحيلة في مساعدتهم على النوم.

وكتب أحدهم: “فعلت ذلك أثناء مشاهدة الفيديو ثم نمت، استيقظت بعد 3 ساعات وكان الفيديو لا يزال يعاد تشغيله”. كما قالت إحدى النساء: “ساعدتني هذه الحيلة على النوم لفترة أطول من أي وقت مضى”.

دعم علمي

وأكد الدكتور ويليم جيلين، طبيب القلب في الدنمارك، فعالية هذه الطريقة في منشور له على منصة “Medium”، موضحا أن تحريك العينين يمكن أن يؤدي إلى إفراز الميلاتونين، مما يساعد في تنظيم أنماط النوم.

ويعد الأرق من المشاكل الصحية الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.

ولكن يمكن اتخاذ خطوات بسيطة لتحسين جودة النوم، مثل التزام بمواعيد نوم منتظمة، ممارسة النشاط البدني، وتهيئة بيئة هادئة ومريحة للنوم.

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