ساعة جيب ذهبية من حطام “تيتانيك” تباع بمبلغ قياسي يقترب من مليوني دولار

تم بيع ساعة جيب ذهبية، تعتبر واحدة من أندر التذكارات المتعلقة بحطام السفينة “تيتانيك”، في مزاد علني بمبلغ قياسي يقارب مليوني دولار.

تعود الساعة، المصنوعة من الذهب عيار 18، إلى القبطان أرثر روسترون، الذي قاد السفينة “آر إم إس كارباثيا” لإنقاذ أكثر من 700 راكب من ركاب تيتانيك بعد أن غرقت في شمال المحيط الأطلسي عقب اصطدامها بجبل جليدي في عام 1912.

وقد أهديت الساعة من قبل ثلاث ناجيات من الكارثة إلى القبطان روسترون تقديرا لشجاعته في إنقاذ الأرواح. الساعة، التي صممتها دار “تيفاني آند كو” الشهيرة، بيعت يوم السبت الماضي في مزاد نظمته دار المزادات البريطانية “هنري ألدريدج آند سان”، إلى جامع مقتنيات خاص في الولايات المتحدة مقابل 1.56 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي مليوني دولار.

ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم دفعه مقابل قطعة تذكارية من حطام تيتانيك، وهو يشمل الضرائب والرسوم المقررة على المشتري.

كما تجدر الإشارة إلى أن الساعة كانت هدية من الأرملة جون جاكوب أستور، أغنى رجل توفي في الكارثة، إضافة إلى أرملتين آخرتين لرجال أعمال غرقوا مع السفينة.

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