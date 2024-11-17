تعرف إلى أفضل طرق تخزين البصل لإبقائه طازجا لفترة أطول

إن تخزين البصل بشكل غير صحيح، سواء في البراد أو على أسطح المطبخ، يمكن أن يؤدي إلى تلفه بسرعة، ولأن البصل يتمتع بعمر افتراضي طويل، فإن تخزينه بالطريقة المناسبة لا يحافظ فقط على طزاجته، بل يقلل أيضا من الهدر ويوفر المال، بل ويعزز نكهته.

الأماكن المناسبة لتخزين البصل

1. مكان جاف ومظلم وبعيد عن الرطوبة

– احتفظ بالبصل في درج أو خزانة مظلمة بعيدة عن الضوء والرطوبة، حيث يساعد ذلك على منع الإنبات.

– تجنب وضع البصل بجانب النوافذ أو أجهزة الطهي.

2. بعيدا عن البطاطس والخضروات الأخرى

– لا تخزن البصل مع البطاطس، الجزر، أو الكرفس، لأن هذه الخضروات تطلق رطوبة قد تسبب طراوة البصل وفساده.

طريقة التخزين المثالية

– استخدام أكياس شبكية أو حاويات جيدة التهوية

– يحتاج البصل إلى التنفس. يفضل تخزينه في أكياس شبكية، صناديق مفتوحة، أو سلال سلكية تسمح بمرور الهواء.

– تجنب استخدام العبوات البلاستيكية التي تحتفظ بالرطوبة وتؤدي إلى التعفن.

– فترة الصلاحية

– عند التخزين في مكان مظلم وجاف، يمكن أن يظل البصل طازجا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.

البصل المقشر أو المقطع

– التخزين في البراد

– يجب تبريد البصل المقشر في حاوية محكمة الإغلاق لتجنب نمو البكتيريا. يمكن أن يظل صالحا لمدة 10-14 يوما.

– يفضل تخزين البصل المفروم في حاوية زجاجية في الثلاجة لمنع انتشار رائحته إلى الأطعمة الأخرى، ويمكن أن يظل طازجا لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

نصائح إضافية

– إذا تم تخزين البصل بشكل صحيح، فإن البصل الكامل يمكن أن يستمر حتى 3 أشهر، بينما يستمر البصل المقشر لمدة أسبوعين، والمقطع لمدة أسبوع واحد.

– التهوية الجيدة، الجفاف، والابتعاد عن الرطوبة والضوء هي أساسيات تخزين البصل للحفاظ على جودته.

ولضمان بقاء البصل طازجا ونكهته لذيذة، تجنب وضعه في البراد إلا إذا كان مقشرا أو مقطعا، واحرص على توفير بيئة جافة ومظلمة ومناسبة لتخزينه.

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