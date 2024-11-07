بسبب “صفعة”.. وفاة معلم بعد ضربه من ولي أمر طالبة في أحد المدراس

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، بوفاة معلم في إحدى مدارس محافظة القاهرة بعد أن قام ولي أمر طالبة بالاعتداء عليه بالضرب.

المعلم، الذي كان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في مدرسة الحلمية الإعدادية بنات، توفي بعد تعرضه لنزيف داخلي وجلطة في المخ إثر الحادث.

ووفقا للتفاصيل الواردة، فإن ولي أمر الطالبة، الذي يعمل أيضا مدرسا في مدرسة أخرى، جاء إلى المدرسة للحديث مع المعلم بسبب توبيخه لابنته بسبب تقصيرها في الدراسة.

وأثناء اللقاء، تحول النقاش إلى مشادة كلامية حادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، مما أسفر عن سقوط المعلم مغشيا عليه وسط صدمة الحاضرين، تم نقل المعلم إلى المستشفى على الفور، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ولي أمر الطالبة، الذي صرح في التحقيقات أنه لم يقصد قتل المعلم وأن الحادث كان غير مقصود، مشيرا إلى أن غضبه نجم عن قيام المعلم بصفع ابنته أمام زميلاتها، وهو ما دفعه إلى الشجار معه.

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