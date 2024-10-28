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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

بعد يومين على وفاة شقيقته.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

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فى :منوعات
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بعد يومين على وفاة شقيقته.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة، الأحد، بعيد ميلاد زوجته جيهان علامة.

وشارك راغب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بزوجته جيهان مع تعليق جاء فيه: “العمر كله أم خالد”.

يشار الى أن علامة أعلن، قبل يومين، عن وفاة شقيقته الكبرى التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” قائلًا: “‏لم تكن تأخذ قرارًا في حياتها قبل أن تسألني يا خيي شو رأيك؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس”.

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