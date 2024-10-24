قريباً.. الذكاء الاصطناعي “يستنطق” النباتات

بات من الممكن استنطاق النباتات ومعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى سقيها أم لا، في خطوة تهدف إلى ترشيد المياه وفق الطريقة التقليدية المعمول بها حالياً في سقي الحدائق.

ويعتقد الكثيرون أن التحدث إلى النباتات يعزز نموها، ولكن هل تتمكن النباتات من “التحدث” إلينا قريباً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟.

ويبدو أن ابتكاراً جديداً، سيُعرض في معرض تشيلسي للزهور العام المقبل، سيجعل هذا الأمر حقيقة من خلال حديقة “Avanade”، التي صممها توم ماسي، وجي آن، المزودة بنظام يمكنه إبلاغ البستانيين بضرورة الري، خاصة إذا كان هناك توقع لهطول المطر لاحقاً.

وفي حديثه خلال حدث جمعية البستنة الملكية في بريطانيا، أشار ماسي إلى أن الحديقة ستكون قادرة على الإجابة عن أسئلة مثل: “كيف تشعرين؟ ماذا تحتاجين؟ هل تحتاجين إلى ري؟”، وقد أضاف أن النباتات قد تعبر عن حاجتها لمزيد من الماء أو حتى عن الرغبة في التقليم.

وستحتوي الحديقة على أجهزة استشعار مدفونة في التربة لمراقبة مستويات الرطوبة والمغذيات ودرجة الحموضة. وستتواصل هذه الأجهزة اللاسلكية “غير المكلفة نسبياً” مع جهاز كمبيوتر في الجزء الخلفي من الحديقة، ما يعطي تصورات عن كيفية إدارة الحدائق في المستقبل.

وتوقع ماسي أن تكون هذه التكنولوجيا مفيدة للغاية، حيث يمكن أن توفر كميات كبيرة من المياه عن طريق الري فقط عند الحاجة، بدلا من الاعتماد على جداول زمنية ثابتة.

كما سيكون زوار المعرض قادرين على التفاعل مع الحديقة من خلال تطبيق خاص.

وأكد ماسي أن الذكاء الاصطناعي لن يقلل من متعة البستنة، بل سيساعد في تحسينها، قائلاً: “ليس من الممتع قضاء الوقت في سقي حديقة لا تحتاج لذلك”.

وبالفعل، يشهد مجال البستنة تأثيراً من الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم العديد من الشركات تطبيقات مبتكرة في تصميم الحدائق.

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