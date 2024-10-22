بعد زواج دام 3 سنوات.. الزوج يكتشف انه عم لزوجته

شهدت محافظة الشرقية في مصر واقعة غريبة، وبطلان عقد زواج بعد زواج دام 3 سنوات وأثمر عن 3 أطفال لسبب لا يخطر على بال.

وفي تفاصيل الواقعة، اكتشف زوجان بمحض الصدفة أن عقد زواجهما باطل بعد استمراره لمدة 3 سنوات كاملة وإنجاب 3 أطفال، حيث تبين أن الزوج تزوج ابنة أخيه في الرضاعة.

وتزوج “محمود.س” الذي يبلغ من العمر 30 عاما من ابنة خاله، إلى أن جاءت الصدمة بأنهما لا يجوزا لبعضهما البعض ويجب فسخ عقد زواجهما، حيث رضع خاله “والد زوجته” من والدته في طفولته، فأصبح خاله أخاه في الرضاعة، وأصبح الزوج عمًا لزوجته.

وقالت أمل سليمان المأذونة الشرعية بمحافظة الشرقية، في تصريح صحفي، إن هذه الحالة تعد من أغرب وأندر حالات الطلاق في مصر، حيث تم اكتشاف أن الزواج باطلا بالصدفة أثناء جلسة عائلية، فتبين أن خال الزوج رضع من والدته لفترات طويلة، وبالتعمق في الحديث أكد أحد المتواجدين أن الزواج باطل ويجب فسخه فورا.

وأضافت المأذونة: “كان الأمر صعبا للغاية على الزوجين بعد عشرتهما لسنوات وإنجاب عدد من الأبناء، وبعد توجههما لدار الإفتاء أكدت لهما أن الزواج باطل، لأن الزوج أصبح عما في الرضاعة لزوجته ولا يجوز استمرار الزواج في هذه الحالة”.

أما عن الوضع الشرعي للأطفال أكدت المأذونة أنهم ينسبون لأبيهم شرعا، ولكن يجب إنهاء العلاقة الزوجية، وتم بالفعل فسخ عقد الزواج بعد أن استمر لمدة 3 سنوات كاملة.

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