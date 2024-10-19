في حادثة غريبة من نوعها.. طفل بعمر عام ونصف يبتلع 50 مغناطيسا (صور)

في حادثة غريبة من نوعها، ابتلع طفل في إسرائيل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، 50 مغناطيسا، واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية طارئة.



وفي التفاصيل، وصل والدا الطفل إلى المستشفى، رغم أن الطفل لم يكن يعاني من أي أعراض، وذلك بعد اختفاء بعض الكرات المغناطيسية التي كان يلعب بها.

وفي حديث مع قناة “i24NEWS”، قال الطبيب ناداف سلايفر: “جاء الطفل الصغير إلى غرفة الطوارئ وأدركنا وجود مغناطيسات في المعدة وحاولنا إخراجها”.

وأضاف: “ما اكتشفناه في مرحلة معينة هو أن بعض المغناطيسات ليست في المعدة، و انتقلنا إلى الخيار الجراحي، وما وجدناه هو أن بعض المغناطيسات ذهبت إلى الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة، وبسبب قوة الجذب بينهما، أحدثت ثقوبا في الأمعاء”.

وتابع: “المغناطيسات هي التي حولت الأمر إلى تدخل جراحي. فالمغناطيسات، لأنها يلتصق بعضها ببعض، تعرض الأطفال الصغار للخطر”.

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