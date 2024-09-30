“براد بيت مزيف” يحتال بـ325 ألف يورو على امرأتين

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على خمسة أشخاص متهمين بالاحتيال على امرأتين بمبلغ 325 ألف يورو (361 ألف دولار) من خلال “براد بيت المزيف” عبر الإنترنت.

وقالت شرطة الحرس المدني الإسبانية في بيان إن “المشتبه بهم اتصلوا بالسيدتين عبر صفحة على الإنترنت لمحبي نجم هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار وخداعهن بأنهن “على علاقة عاطفية به”.

وبانتحال شخصية براد بيت، شجع أفراد العصابة السيدتين على الاستثمار في مشاريع مختلفة وهمية.

وتعرضت إحدى السيدتين، من منطقة الأندلس، للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو، بينما خسرت الأخرى، من إقليم الباسك، 150 ألف يورو.

وقالت الشرطة إن “مجرمي الإنترنت، للإيقاع بالضحايا، درسوا شبكاتهم الاجتماعية وأعدوا ملفا نفسيا لهم، وبالتالي اكتشفوا أن كلتا السيدتين شخصان ضعيفان، يفتقران إلى العاطفة وفي حالة من الاكتئاب. كما استخدموا منصات المراسلة الفورية (مثل واتس آب)، لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني مع السيدتين حتى وصلوا إلى نقطة اعتقدن فيها أنهن يتحدثن عبر تطبيق واتساب مع براد بيت نفسه، الذي وعدهن بعلاقة رومانسية”.

وألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص في منطقة الأندلس، بمن فيهم زعماء المجموعة المشتبه بهم.

كما داهمت خمسة منازل كجزء من عملياتها، واستولت على العديد من الهواتف المحمولة والبطاقات المصرفية وجهازي كمبيوتر ومذكرات “كتب فيها العبارات التي استخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم”.

وتمكن الضباط من استعادة 85 ألف يورو (نحو 94500 دولار) من إجمالي مبلغ الاحتيال على السيدتين.

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