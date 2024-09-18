بولندي يحتجز امرأة ويغتصبها لأربع سنوات في حظيرة

تعرضت امرأة بولندية للاحتجاز والتعذيب والاغتصاب لمدة 4 سنوات من قبل رجل تعرفت عليه عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن المرأة، التي تم التعريف عنها باسمها الأول “مالغورزاتا”، تعرضت لعملية قص لشفتيها، واقتلاع لأسنانها من قبل خاطفها.

واتهمت المرأة خاطفها “ماتيوز جاك” الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، باحتجازها في حظيرة حجرية كانت تُستخدم، سابقًا، للحيوانات، دون إمكانية الوصول إلى الكهرباء أو المياه الجارية أو التدفئة أو المرحاض المناسب أو حتى ضوء الشمس، حيث كانت النافذة الوحيدة في الحظيرة مسدودة بالطوب.

وخلال السنوات الأربع التي قضتها في الأسر، قالت الضحية، التي تبلغ من العمر 30 عامًا، إنها تعرضت للاعتداء الجنسي والتعذيب، كما أجرى عليها الخاطف بعض التجارب، حتى أنها أصبحت حاملاً.

وأضافت أنها تمكنت من الخروج من محنتها، بعد أن دخلت المستشفى بسبب خلع في الكتف، حيث أخبرت مريضة أخرى أنها كانت محتجزة في حظيرة من قبل رجل التقت به عبر الإنترنت في العام 2019.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية