شاحن يمكنه شحن الهاتف بالكامل في 5 دقائق

كشفت شركة تصنيع الهواتف الذكية Realme عن شاحن يمكنه شحن الهاتف بالكامل في 5 دقائق فقط.

زعمت الشركة الصينية أن تقنية SuperSonic Charge الجديدة يمكنها شحن الهاتف بنحو 320 واط من الطاقة (أي 16 مرة أكثر من شاحن “آيفون” القياسي).

وفي حدث 828 Fanfest في شنتشن، أظهرت الشركة أنه يمكن شحن بطارية بسعة 4420 مللي أمبير في الساعة، في 4 دقائق و30 ثانية.

ولكن Realme لم تطلق بعد هاتفا ذكيا يمكنه استيعاب هذا القدر من الطاقة.

ووصل الهاتف الذكي إلى 26% من الشحن بعد توصيله بالطاقة لمدة دقيقة واحدة فقط، ووصل إلى 50% في أقل من دقيقتين. وبالنسبة لهاتف ذكي ببطارية أصغر قليلا من Pixel 9 الجديد، فهذا يعني شحن بطارية فارغة بالكامل في أقل من 5 دقائق.

ويتمثل الابتكار الرئيسي الآخر في “بطارية Realme الجديدة التي تستخدم 4 خلايا منفصلة، ​​يمكن لكل منها الشحن في وقت واحد”.

وعموما، يختار المصنعون، مثل آبل وسامسونغ، البطاريات أحادية الخلية لأنها توفر المزيد من تخزين الطاقة في مساحة مضغوطة.

ومع ذلك، على الرغم من استخدام خلايا متعددة، تزعم Realme أنها تقدم بطارية أكبر من سعة تخزين “آيفون 15” البالغة 3349 مللي أمبير في الساعة، بفضل تصميم البطارية المطوية المستوحى من الألواح الشمسية الفضائية.

ويقول متحدث باسم الشركة: “أولا، قمنا بتصغير كل خلية بطارية ببراعة إلى هياكل طبقية لتعظيم استخدام المساحة لتحقيق سعة أعلى. ثانيا، قمنا بطي 4 خلايا بطارية على شكل ألواح قمر صناعي وربطناها بلوحة شحن مرنة”.

ويُقال إن البطارية الناتجة مرنة أيضا، ما يعني أنه يمكن استخدامها في تصميم هاتف ذكي قابل للطي في المستقبل.

وفي أوائل العام الماضي، سجلت Realme رقما قياسيا لأسرع هاتف ذكي يتم شحنه مع GT Neo 5، الذي يمكن شحنه في 9 دقائق ونصف بفضل شاحن بقوة 240 واط.

يذكر أن شركة Realme لم تلمح إلى موعد طرح هذه التكنولوجيا على نطاق أوسع.

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