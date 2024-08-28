بينها لندن.. أغلى 10 مدن أوروبية في قيمة الطعام

الخروج لتناول الطعام من أعظم متع الحياة للكثيرين، ولكن بعض أفضل مدن العالم لتناول الطعام ستجعلك تشعر بعدم الرضا والندم عندما تتسلم الفاتورة.

وفي أوروبا، هناك تباين كبير بين تكلفة الطعام – إذ قد يكلفك طبق من المقبلات في لندن ما يعادل طبقين في إسبانيا.

وإذا كنت تحب تناول الطعام ولكنك حريص أيضا على ميزانيتك الخاصة، فإن دراسة جديدة أجرتها FerryGoGo تكشف عن المدن الأكثر تكلفة في جميع أنحاء أوروبا لتناول العشاء.

ونقلت مجلة “تايم أوت” نتائج القائمة، والتي جاءت بها كل من مدينة زيورخ ومدينة جنيف بالتساوي بالمركز الأول بعد أن تم تسميتهما على التوالي كأغلى مدينتين أوربيتين لعام 2024 في قيمة الطعام.

حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 123.62 يورو في المدينتين، وفيما يلي بقية المدن التي جاءت ضمن القائمة.

في المركز الثاني، جاءت مدينة ريكيافيك عاصمة أيسلندا، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 114.02 يورو.

في المركز الثالث، جاءت مدينة إسبو في فنلندا، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 110 يورو.

المطاعم في أوروبا

من بعدها في الترتيب الرابع، جاءت مدينة كوبنهاغن عاصمة الدنمارك، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 107.25 يورو.

في المركز الخامس، جاءت العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 94.61 يورو.

في المركز السادس، جاء بالتساوي كل من مدينة هيلسنكي الفنلندية ومدينة دبلن الأيرلندية، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 90 يورو.

في المركز السابع، جاءت مدينة إدنبره عاصمة إسكتلندا، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3أطباق لشخصين حوالي 88.70 يورو.

في المركز الثامن، تأتي العاصمة الهولندية أمستردام، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 87.62 يورو.

ثم في الترتيب التاسع، تأتي مدينة أوسلو النرويجية، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 87.14 يورو.

وفي الترتيب العاشر، تأتي بالقائمة مدينة ستوكهولم في السويد، حيث يبلغ متوسط وجبة من 3 أطباق لشخصين حوالي 85.41 يورو.

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