“دولتشي آند غابانا” تطلق عطرا للكلاب وسط انتقادات من منظمات حقوق الحيوان

أطلقت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة “دولتشي آند غابانا” عطرا جديدا للكلاب، مما أثار استياء منظمات حقوق الحيوان.

وصفت العلامة التجارية هذا العطر، المتاح بسعر 99 يورو، بأنه “مزيج دقيق وخال من الكحول، مستوحى من حب دومينيكو دولتشي غير المشروط لكلبه فيفيه”.

ويتكون العطر من روائح الأيلنغ والمسك وخشب الصندل، ويأتي بزجاجة تحمل مخلب كلب مطلي بالذهب عيار 24 قيراطا وقلادة تحمل شعار “دولتشي آند غابانا”.

إلا أن الجمعية الدولية لحقوق الحيوان “بيتا” انتقدت هذا المنتج بشدة، معتبرة أن رش العطر على الكلاب يمكن أن يسبب لها انزعاجا كبيرا بسبب حاسة الشم الحادة التي تمتلكها، والتي تتفوق على حاسة الشم لدى البشر بما بين 10 آلاف و100 ألف مرة.

وأعربت المؤسسة إنغريد نيوكيرك عن قلقها من أن الروائح التي ترش على فراء الكلاب قد تتسبب في توترها وتؤثر على قدرتها على اكتشاف الروائح الأخرى في بيئتها، مما يعيق تواصلها الطبيعي مع الحيوانات الأخرى.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية