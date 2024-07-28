دراسة: زيت الزيتون والزيوت النباتية أكثر صحة من الزبدة

نجح فريق دولي من الباحثين في إثبات أن زيت الزيتون والدهون النباتية الأخرى أكثر صحة من الزبدة، من خلال أدلة علمية شاملة.

ووفقا لموقع New Atlas الذي نقل نتائج الدراسة المنشورة في دورية Nature Medicine، جمع الباحثون بين عدد من دراسات التدخل الغذائي وأبحاث سابقة، تظهر جميعها كيف يؤثر هذا الاختيار في نمط الحياة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

مشورة غذائية موجهة

يقول كليمنس ويتينبيشر، قائد البحث في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا والباحث الرئيسي في الدراسة: “تؤكد نتائج البحث بشكل أكبر الفوائد الصحية لنظام غذائي غني بالدهون النباتية غير المشبعة، مثل النظام الغذائي المتوسطي، ويمكن أن يساعد في تقديم المشورة الغذائية المستهدفة لأولئك الذين قد يستفيدون أكثر من تغيير عاداتهم الغذائية”.

زيوت عالية الجودة وتأثيرها على الصحة

ربط العلماء من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا السويدية والمعهد الألماني للتغذية البشرية والعديد من الكليات الأخرى بشكل مباشر كيف تؤثر الزيوت النباتية عالية الجودة والزبدة على مستويات الدهون في الدم، وبالتالي تغير خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، بغض النظر عن خيارات نمط الحياة الأخرى.

تمكن الباحثون من استخدام “تحليل الدهون” لتحديد ملفات الدهون في الدم المأخوذة من تجربة عشوائية خاضعة للرقابة للتدخل الغذائي، مما أتاح لهم تقليص النتائج إلى درجة متعددة الدهون MLS، والتي يمكن تطبيقها على مجموعة من الدراسات.

جدال مستمر حول التوصيات الغذائية

أشار الباحثون إلى أن المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وجمعية القلب الأميركية تستند إلى توصيات “معتدلة” لاستبدال الأحماض الدهنية المشبعة بالأحماض الدهنية غير المشبعة النباتية، بسبب قيود الدراسة ونتائجها المتباينة.

ومع ذلك، فإن هناك تباين كبير في مستويات تناول الدهون الكلية والأحماض الدهنية المشبعة، مما يجعل الإرشادات المتعلقة بجودة الدهون الغذائية محل جدال مستمر.

تأثير سلبي للزبدة ومزايا الزيوت النباتية

أوضح الباحث الأول في الدراسة فابيان إيشلمان، من المعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام-ريهبروك، أن “تناول كميات كبيرة من الدهون النباتية غير المشبعة وتناول كميات قليلة من الدهون الحيوانية المشبعة يمكن أن يساعد في تحقيق مستويات صحية للدهون في الدم.”

كما أشار ويتينبيشر إلى أن “استخدام درجة متعددة الدهون MLS كمؤشر رئيسي للمرض ساعد في إثبات أن استبدال الدهون المشبعة كان له تأثير أكبر بكثير على النتائج مقارنة بالتعديلات الغذائية الأخرى.”

نتائج الدراسة

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا نسبا عالية من الدهون النباتية غير المشبعة كان لديهم خطر أقل بنسبة 32% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومتوسط انخفاض الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 26%، مما يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الزيوت النباتية عالية الجودة في تقليل مخاطر المرض.

وأكد الباحثون أن “درجات ليبيدوميكس، التي تعكس انخفاض تناول الأحماض الدهنية المشبعة وارتفاع تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة النباتية، ارتبطت باستمرار بانخفاض معدل الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية في دراسات الأقران المستقبلية.”

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