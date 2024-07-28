الهند.. ولادة طفل بأربعة أذرع وأربعة أرجل ووجهين

أفادت صحيفة Daily Mail البريطانية، بولادة طفل هندي بأربعة أذرع وأربعة أرجل ووجهين، وتوفي بعد خمس ساعات من ولادته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل ولد في شمال الهند بمستشفى مدينة سيتابور في ولاية أوتار براديش، وقالت إن هذا الشذوذ نادر جدا وليس له اسم إلى حد الآن. وحدث هذا بسبب أن جنينين نما معا، وكانت الأذرع والسيقان ملتصقة وبارزة من بطن الطفل الثاني.

لم يستطع المولود أن يعيش طويلا، وتوفي بعد حوالي خمس ساعات.

وكما تبين، فإن والدة الطفل لم تخضع للفحوصات اللازمة، لذلك جاءت ولادة مثل هذا الطفل بمثابة مفاجأة للعاملين في المستشفى. وبحسب الصحيفة، فإن الطاقم الطبي كان في حيرة عند رؤية المولود الجديد غير العادي لدرجة أنهم نقلوه في البداية إلى خارج المستشفى. وتبين فيما بعد أن الطفل لا يستطيع تناول الطعام بشكل طبيعي.

يذكر أن طفلا، ولد بزوجين من الأطراف، في الهند في منتصف يناير الماضي. وقد وصفت ولادته بالمعجزة باعتبارها تجسيدا للإله فيشنو.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية