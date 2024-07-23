العثور على نسبة كبيرة من الكوكايين داخل أسماك القرش في البرازيل

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من مؤسسة “أوزوالدو كروز” في البرازيل عن وجود مادة الكوكايين في أجساد أسماك القرش التي تم جمعها من المياه قبالة سواحل البلاد، وتعد هذه الدراسة الأولى التي تكشف عن وجود الكوكايين في أسماك القرش.

وقام الباحثون بتشريح 13 سمكة قرش برازيلية حادة الأنف تم الحصول عليها من سفن صيد صغيرة، والتي تعيش في المياه الساحلية وتكون أكثر عرضة للتلوث.

وجدت النتائج أن جميع الأسماك التي شملتها الدراسة كانت تحتوي على مستويات من الكوكايين، حيث كانت المادة أكثر انتشارا في الأنسجة العضلية مقارنة بالأكباد.

تأتي هذه النتائج بعد ما ظل الباحثون يناقشون تأثير المخدرات التي يتخلص منها المهربون في المياه، حيث تم العثور على كميات ضخمة من الكوكايين في مناطق أخرى مثل فلوريدا وأميركا الجنوبية والوسطى.

ورغم ذلك، أكدت الدراسة أن مجال البحث في هذا الموضوع “محدود للغاية” وأن تأثير الكوكايين على الحياة البحرية لا يزال غير معروف تماما.

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