مخمورون على ارتفاع 30 ألف قدم يثيرون فوضى غير متوقعة (فيديو)

أثار ركاب مخمورون الفوضى على متن طائرة تابعة لشركة Wizz Air.



وحدثت الفوضى على متن رحلة من لندن إلى لارنكا في قبرص الشهر الماضي. وقال متحدث باسم شركة الطيران: “قاوم المسافرون المخمورون في البداية، ولم يتعاونوا مع الموظفين الذين كانوا يقومون بعملهم لحماية صحة وسلامة الركاب الآخرين”.

وأضاف: “نحن لا نتسامح مع أي سلوك عدواني تجاه طاقمنا أو ركابنا ونود أن نعتذر للركاب الذين تعرضوا لأي ضائقة نتيجة للحادث”.

وفي اللقطات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر امرأة وهي تتجول في حالة سكر في الممرات وتسب المسافرين، بينما يحاول أفراد الطاقم تهدئتها.

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وفي مرحلة ما، شوهدت المسافرة المخمورة وشخص آخر طويل القامة يشربان الجعة، التي قيل إنهما أحضراها من المنزل، رغم أنه تم تذكيرهما في عدة مناسبات بأن هذا غير مسموح به. كما يظهر في الفيديو أيضا عدة مسافرين آخرين وهم يحتسون الكحول.

وتجاهل الزوجان في البداية محاولات المضيفات لتهدئة الموقف، قبل أن يستسلما، ويتم نقلهما بإلى مقاعد أخرى لمنع المزيد من الاضطرابات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها أشخاص يحضرون مشروباتهم الشخصية معهم، في إحداث ضجة على ارتفاع 30 ألف قدم.

ففي يناير الماضي تركت مضيفة طيران مجموعة من النساء في موقف محرج بعد أن ألقت القبض عليهن يحتسين الكحول على متن طائرة.

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