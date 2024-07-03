10 أشياء في الحياة إياك أن تبوح بها للآخرين!

وفقا لعلم النفس، هناك جوانب معينة من حياتنا من الأفضل أن نحتفظ بها لأنفسنا. لا يتعلق الأمر بالتكتم، بل بالحفاظ على حدودنا الشخصية.

بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع “هاك سبيريت” (HackSpirit)، فإن مشاركة الكثير من المعلومات قد تجعل الشخص في بعض الأحيان عرضة للخطر أو يساء فهمه.

لذا، فمن المهم معرفة ما يجب مشاركته مع الآخرين وما يجب الاحتفاظ به طي الكتمان، كما يلي:

1. الأهداف الشخصية

تحديد الأهداف جزء حاسم من حياة كل شخص. يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بالأهداف لنفسك إلى زيادة فرص تحقيقها، حيث أن الثناء والتقدير من الآخرين قد يخدع العقل ليشعر وكأنه قد حققها بالفعل، مما يقلل من الدافع لمتابعة هذه الأهداف.

2. المعتقدات الشخصية

الاحتفاظ ببعض المعتقدات الشخصية للنفس قد يكون ذا قيمة، خاصة في المواضيع المثيرة للخلاف مثل السياسة والدين. يمكن أن تؤدي مشاركة هذه المعتقدات إلى صراعات غير ضرورية، لذا يفضل تجنبها في المحادثات غير الرسمية.

3. الاستياء من الماضي

التعلق بالمشاعر السلبية تجاه أحداث الماضي يمكن أن يكون ضارا للصحة الجسدية. من الأفضل التعامل مع هذه المشاعر على انفراد أو مع معالج موثوق به، بدلا من إثارة الاستياء في المحادثات.

4. أعمال الخير والبر

القيام بالأعمال الصالحة يجب أن يكون بدافع الرعاية والتعاطف الحقيقيين، وليس لتعزيز الصورة أمام الآخرين. مشاركة هذه الأفعال يمكن أن تقلل من قيمتها وتجعلها تبدو أقل صدقا.

5. المشاكل الأسرية

مناقشة المشكلات العائلية مع الآخرين قد تؤدي إلى سوء فهم أو نصائح غير مرغوب فيها. الحفاظ على خصوصية القضايا العائلية يظهر احتراما لأفراد العائلة وحدودهم الشخصية.

6. ممارسات حب الذات

ممارسات حب الذات والعناية بها تعتبر شخصية للغاية ولا تحتاج إلى مشاركتها مع الآخرين. إنها طرق للتزود بالوقود وضمان أن الشخص يستطيع تقديم أفضل ما لديه للعالم.

7. المخاوف وانعدام الشعور بالأمان

مناقشة المخاوف الشخصية قد تضخمها وتمنحها قوة أكثر مما تستحق. من الأفضل التعامل مع هذه المشاعر بطريقة صحية، مثل التأمل أو طلب المساعدة من اختصاصي الصحة النفسية.

8. روتين اللياقة البدنية

مناقشة التفاصيل المتعلقة بنظام اللياقة البدنية الشخصي قد تؤدي إلى مقارنات غير ضرورية وتوقعات غير واقعية. يختلف جسم كل شخص عن الآخر، وما يناسب شخصا قد لا يناسب آخر.

9. الوضع المالي

مناقشة الموضوعات المالية قد تؤدي إلى مضاعفات سواء كان الشخص ثريا أو مكافحا. يمكن أن تثير الحسد أو تخلق توقعات غير واقعية، لذا من الأفضل الاحتفاظ بالمعلومات المالية الشخصية لنفسك.

10. الاختيارات في الحياة الشخصية

تفاصيل حياة الشخص واختياراته الشخصية هي ملكية خاصة له. يمكن أن تؤدي مشاركة هذه الخيارات إلى تعرض الشخص للنقد أو النصائح غير المرغوب فيها، وقد يحاول البعض التأثير على قراراته بناء على معتقداتهم وتجاربهم.

من خلال الاحتفاظ ببعض جوانب حياتنا الشخصية لأنفسنا، يمكننا الحفاظ على حدودنا الشخصية وحماية أنفسنا من التوتر والصراعات غير الضرورية.

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