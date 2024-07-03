يوليو 03, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مشرد يعيد ألفي يورو عثر عليها في قطار بهولندا

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مشرد يعيد ألفي يورو عثر عليها في قطار بهولندا

أعاد رجل مشرّد يتردد إلى محطة أمستردام المركزية، محفظة تحتوي على نحو ألفي يورو عثر عليها داخل قطار، بحسب الشرطة المحلية التي كافأته على تصرّفه النبيل.

وقد عثر هاجر العلي (33 عاما) المشرّد منذ 18 شهرا، على المحفظة خلال جمعه عبوات بلاستيكية يستبدلها لقاء مبالغ مالية.

وقالت الشرطة “كان في المحفظة نحو ألفي يورو، لكنّها لم تكن تحتوي للأسف على أوراق ثبوتية أو أي مستند للاتصال بصاحبها”.

وأضافت “بما أننا نؤمن بضرورة مكافأة الشخص عن نبله، حصل العلي على جائزة (الإبهام الفضي) التي نمنحها أحيانا للمواطنين، مع هدية بقيمة 50 يورو”.

وفي حال لم يتقدم أحد للمطالبة بالمحفظة ومحتواها، فسيُعطى المبلغ لهاجر.

وقال العلي في مقطع فيديو عرضه موقع “دي ستنتور” الإعلامي المحلي “مهما يكن الغرض الذي أعثر عليه، دائما ما أعيده”، مضيفا “ربما يملك صاحب الغرض شركة وقد يعرض عليّ وظيفة فيها، أو مكانا لأعيش فيه”.

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