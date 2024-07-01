كاظم الساهر يرد على معجبة طلبت الزواج منه (فيديو)

رد الفنان العراقي كاظم الساهر بشكل غير تقليدي على معجبة، عرضت عليه الزواج على الملأ خلال حفله، الذي أقيم مساء، أمس الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وشهد حفل الساهر، الذي يعود به إلى مصر بعد عامين من آخر حفل قدمه، حضورا جماهيريا كبيرا، رغم ارتفاع سعر التذاكر، والتي وصلت إلى 32 ألف جنيه.

وخلال الحفل وقفت معجبة من الجماهير، وطلبت التصوير مع كاظم الساهر، قائلة: “عايزة أسلم عليك ياكاظم”، قبل أن تتابع بأعلى صوتها “تتجوزني ياكاظم”، ليرد قائلا: “هتجوزك”.

تتجوزني يا كاظم" معجبة تطلب الزواج من #كاظم_الساهر خلال حفله في القاهرة وهكذا جاء رده.. @KadimAlSahirORG pic.twitter.com/bzTZ0soSrv — Bila Rakaba (@BilaRakaba) June 29, 2024

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع طلب زواج كاظم، إلا أنه تراجع قائلا: “طبعا لي الشرف إني أتزوج من مصرية، بس خلاص القلب ارتاح في مكان معين ومقدرش”.

وفاجأ كاظم جمهوره خلال الحفل بصعود سهيلة بهجت نجمة برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس كيدز”، إلى المسرح ومشاركته الغناء، إذ قال: “رحبوا معي بنجمة ذا فويس كيدز، ولكن بقت أطول مني، كما شاركته الغناء، وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور”.

وكانت قد أثارت أسعار تذاكر حفل المطرب العراقي كاظم الساهر، الذي أقيم أمس، جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الارتفاع الكبير لها، إذ بلغ سعر تذكرة الفرد في الصف الأول 32 ألف جنيه مصري (ما يقرب من 700 دولار أمريكي).

وطرحت الجهة المنظمة أسعار التذاكر والتي تراوحت أسعارها بين 32،160 جنيهًا مصريًّا للصف الأول، و13،920 جنيها مصريًّا، للصف العشرين والأخير.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية