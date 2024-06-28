هؤلاء ممنوعين من تناول البطيخ.. هذا ما يحدث لهم!

مع ارتفاع درجة الحرارة يلجأ معظم الأشخاص إلى تخفيف حدة الرطوبة من خلال تناول بعض الفواكه الصيفية ويعد من أبرزها البطيخ.

وبالرغم من طعمه اللذيذ وفوائده الصحية إلا أن يوجد بعض الفئات الممنوعة من تناوله لأسباب صحية خطيرة، بحسب ما ذكر موقعي “ndtv” و”healthline”.

مرضى السكري

يحتوي البطيخ الأحمر على سكريات طبيعية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، لذا يجب على مرضى السكري أو مقاومة الأنسولين توخي الحذر.

الأشخاص الذين يعانون من مشكلات الجهاز الهضمي:

الإكثار من تناول البطيخ قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وآلم البطن ومشكلات الجهاز الهضمي، وذلك بسبب إحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف.

مرضى الحساسية

في بعض الأحيان قد يؤدي تناول البطيخ (الركي) ردود فعل تحسسية وتتمثل أعراضها في الحكة وصعوبة التنفس والحساسية المفرطة.

المصابين ب‍التهاب الكبد

يجب على المصابين ب‍التهاب الكبد تجنب تناول كميات كبيرة من البطيخ، وذلك لأن محتواه العالي من اللايكوبين قد يسبب تدهور التهاب الكبد.

مرضى القلب

البطيخ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد للجسم، ولكن تناوله بكثرة قد يضر القلب، لذا يجب على مرضى القلب والأوعية الدموية الحد من تناوله بإفراط.

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