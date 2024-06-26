في ولادة نادرة.. ثعبان “ذكر” ينجب 14 صغيرا

في حدث يعتبر شبه معجزة، انجب ثعبان بوا برازيلي يدعى “رونالدو”، الذي يعيش في حوض بكلية بورتسموث البريطانية، 14 ثعبانا صغيرا على الرغم من أنه كان يعتقد أنه ذكر ولم يشارك في أي اتصال جنسي منذ 9 سنوات.

وأكدت صحيفة “غارديان” البريطانية، على أن هذا الحدث نادر الحدوث يصنف ضمن التكاثر اللاجنسي، حيث تتكون الأجنة دون حدوث إخصاب.

ويشير الخبراء، إلى أن هذه الظاهرة شائعة بين بعض النباتات والحيوانات، ولكنها توثق للمرة الثالثة فقط في ثعبان من هذا النوع.

الخبير في الزواحف بيت كوينلان الذي يعتني برونالدو منذ 9 سنوات، أشار إلى أنه كان مندهشا لرؤية الثعابين الصغيرة، ويعمل حاليا على تجهيز 14 حظيرة جديدة لهم.

ووفقا لحديقة حيوان “دودلي”، فإن ثعابين “بوا” البرازيلية عادة ما تنجب حوالي 12 إلى 15 صغيرا في كل حمل، وتخرج الصغار للحياة بعد حوالي 6 أشهر من التزاوج، بينما تصل إلى طول يصل إلى 1.2 متر في السنة الأولى.

ينتظر أن تنتقل الثعابين الصغيرة إلى منازلهم الجديدة بمجرد أن تكتمل استعدادات الحظائر الجديدة التي يعدها كوينلان لهم.

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