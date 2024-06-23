شاب ينفق 15 ألف دولار على البيتزا ويجني أكثر من مليون دولار إيرادات

كيف يمكنك تحويل 15 ألف دولار إلى مليون دولار؟ يمكن أن يحدث ذلك عن طريق شراء الكثير من البيتزا.

هذه هي الطريقة التي نفذها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الناشئةAntimetal، ماثيو باركهيرست، كانت الشركة جاهزة للخروج من مرحلتها التجريبية، وأراد باركهيرست توعية العملاء المحتملين بوجود Antimetal لذلك، اشترى لهم وجبة غداء.

أرسل الشاب البالغ من العمر 26 عاماً أكثر من 1000 بيتزا – من مطاعم البيتزا المحلية في نيويورك وسان فرانسيسكو – في صناديق مزينة باسم شركته ومعلومات الاتصال به. يقول باركهيرست إن أي فطائر لا يمكن تسليمها تم التبرع بها لسائقي التوصيل، الذين تلقوا جميعاً إكراميات بقيمة “بضع مئات من الدولارات لكل سائق”.

وأنفقت Antimetal ما يقرب من 15 ألف دولار على البيتزا والتغليف والتوصيل المستهدف للعملاء المحتملين، وشركات رأس المال الاستثماري، والمؤثرين في مجال التكنولوجيا الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال باركهيرست إن ما يقرب من 75 شركة من الشركات التي تلقت البيتزا أصبحت من عملاءAntimetal، مما أدى إلى زيادة صافي الإيرادات السنوية بأكثر من مليون دولار، وفقاً للوثائق.

وأضاف، “من الواضح أن عائد الاستثمار (ROI) يعد مجنوناً من حيث الإيرادات، مقارنة بما أنفقناه”. “وأعتقد أن الأمر كان رائعاً حقاً في كل مكان، لأنه يتعين علينا دعم الشركات الصغيرة.”

ويعتمد نموذج أعمال Antimetal على مساعدة الشركات الناشئة الأخرى على توفير الأموال التي تنفق على تكاليف البنية التحتية السحابية الخاصة بها. فإذا كانت الشركة تنفق 50 ألف دولار شهريًا على Amazon Web Services، فيمكنها دفع 599 دولاراً شهرياً لـ Antimetal للعثور على أوجه القصور في خطة AWS الخاصة بها وتقليل هذه التكلفة، كما تقول Antimetal.

ويتمثل عميل باركهيرست المستهدف في أي شركة تقنية تنفق الكثير من المال على الخدمات السحابية. وقال: “لدينا أحد تلك المنتجات التي يسهل بيعها حقاً”.

لكن كل مدير تنفيذي في مجال التكنولوجيا أو صاحب رأس مال مغامر أو مؤثر يتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني. يقول الرئيس التنفيذي لشركة Julius AI الناشئة لتحليل البيانات ومقرها سان فرانسيسكو، راهول سونوالكار، إنه يتذكر بشكل غامض رؤية اسم “Antimetal” في عرض بارد تلقاه، وتجاهله على الفور.

ثم ظهرت البيتزا في مكتبه أثناء تناوله وجبة الغداء غير المتوقعة مع بعض موظفيه، قام سونوالكار بفحص منصة التواصل الاجتماعي X وعلم أن Antimetal كانت “حديث المدينة”، كما يقول.

لدى مؤسس شركة Browserbase الناشئة في مجال التكنولوجيا ومقرها سان فرانسيسكو، بول كلاين، قصة مماثلة. لقد سمع اسمAntimetal، لكن لم يكن لديه أدنى فكرة عما فعلته الشركة قبل استلام البيتزا التي تقدمها شركته، كما يقول.

تواصلت كلتا الشركتين الناشئتين معAntimetal، واشتركتا في خدمة الاشتراك الشهري وقالتا إنهما ستلتزمان بها طالما استمرت في توفير المال لهما.

يقول سونوالكار: “كمؤسس… هناك الكثير من الضجيج. لذا فإن حقيقة قيامه بشيء مثير للاهتمام أبعدتني عن مجرد تجاهل [الرسائل] الباردة تلقائياً”.

ويضيف، إن البيتزا لم تكن الخيار الوحيد الذي فكر فيه باركهيرست. لقد أراد لحظة انتشارية تجعل الناس يتحدثون عن Antimetal، والتي استبعدت الغنيمة ذات العلامات التجارية – التي يمكن نسيانها بسهولة. تم استبعاد الشمبانيا أيضاً: فهي باهظة الثمن.

يقول باركهيرست إن مبلغ الـ 15 ألف دولار الذي أنفقته Antimetal على البيتزا كان يمثل “تقريباً كامل ميزانية التسويق” لإطلاقها. ويضيف أن النتائج تجاوزت توقعاته بسهولة.

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