احذر من ترك هذه الأغراض داخل السيارة في الصيف

مع حلول فصل الصيف، ترتفع حرارة الجو وتزداد أشعة الشمس العمودية، مما يشكل خطرا على ملاك السيارات.

ويترك العديد من الأشخاص أشياء بداخل سياراتهم لسهولة الوصول إليها عند الحاجة، لكن بعض هذه الأشياء قد تكون خطرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتحذر الجهات المختصة بالسلامة من ترك أشياء معينة داخل السيارة خلال فترة النهار، مشددة على ضرورة إبعادها، حيث أن بعضها قد ينفجر أو يشتعل مثل ولاعات السجائر والعطور.

في حديث لصانع المحتوى المتخصص بالسيارات، أحمد سالم، لبرنامج “الصباح” على “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن ترك الهواتف المحمولة داخل درج السيارة قد يكون خطيرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى ذوبان البطارية.

وأشار، إلى أن العطور وولاعات السجائر عند انفجارها لا تسبب انفجارات كبيرة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود شخص قريب للتدخل السريع عند حدوث شعلات.

وشدد سالم، على أهمية التأكد من عدم وجود مواد قد تشكل خطرا داخل السيارة قبل مغادرتها، مؤكدا، على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع حالات الطوارئ مثل الماس الكهربائي وفصل كابل البطارية.

وأضاف، أنه يجب الامتناع عن ترك العطور والبطاريات الاحتياطية (الباور بانك) داخل السيارة نظرا لمخاطرها، كما ينصح بعدم ترك المنتجات المضغوطة مثل بخاخات ومزيلات العرق وزجاجات المياه التي قد تسبب حرائق عند انعكاس أشعة الشمس عليها.

ينصح أيضا بفتح نوافذ السيارة لبضع دقائق عند تشغيل مكيف الهواء لأول مرة في الأيام الحارة لضمان التهوية المناسبة.

ولضمان مستوى أعلى من السلامة، يوصى بترك مستند يحتوي على معلومات عن مكان تواجد صاحب السيارة أو طريقة الاتصال به في حالات الطوارئ.

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