لغز يحيّر الشرطة.. اكتشاف عمود غامض برّاق في لاس فيغاس

حيّر هيكل غامض على شكل عمود برّاق ضباط الشرطة في لاس فيغاس الأميركية بعد أن شوهد وهو يتلألأ في سلسلة جبال نائية.

وقالت شرطة لاس فيغاس إن أعضاء وحدة البحث والإنقاذ عثروا على الجسم الغريب البرّاق بالقرب من غاس بيك في محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية في نيفادا.

MYSTERIOUS MONOLITH! We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water… but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M — LVMPD (@LVMPD) June 17, 2024

وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أي فكرة عن مصدر العمود أو سبب وضعه في المكان، مشيرة إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد يساهموا في معرفة ماهية هذا اللغز.

وفي منشور على حسابها في إكس، قالت الشرطة: “تحدث الكثير من الأشياء الغريبة عندما يذهب الناس للمشي لمسافات طويلة مثل عدم الاستعداد للطقس، أوعدم إحضار ما يكفي من الماء، ولكن ماذا عن هذا الشيء؟!”.

وكان العام 2020 قد شهد رصد العديد من الأعمدة البراقة الغامضة، أشهرها ما وجد في ولاية يوتا، وكان هيكلا بارتفاع 12 قدما، وفقما ذكرت “سكاي نيوز” البريطانية.

وأعقب ذلك مشاهدات في رومانيا ووسط كاليفورنيا وفي شارع فريمونت الشهير في وسط لاس فيغاس.

وفي مارس من هذا العام، ظهرت أيضا كتلة طولها 10 أقدام على أحد التلال في جنوب شرق ويلز.

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