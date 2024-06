لغز يحيّر الشرطة.. اكتشاف عمود غامض برّاق في لاس فيغاس

حيّر هيكل غامض على شكل عمود برّاق ضباط الشرطة في لاس فيغاس الأميركية بعد أن شوهد وهو يتلألأ في سلسلة جبال نائية.

وقالت شرطة لاس فيغاس إن أعضاء وحدة البحث والإنقاذ عثروا على الجسم الغريب البرّاق بالقرب من غاس بيك في محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية في نيفادا.

MYSTERIOUS MONOLITH!

We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water… but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M

— LVMPD (@LVMPD) June 17, 2024