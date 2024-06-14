كي لا تخسر هاتفك في الصيف.. اتبع هذه النصائح

مع حلول فصل الصيف اللاهب في العراق تصبح الأجهزة الذكية عرضة للتلف، درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى:



فقدان بيانات الهاتف

إبطاء الجهاز

تلف البطارية

لحماية هاتفك في الطقس الحار، اتبع هذه الخطوات:

1-وفر للهاتف التهوية اللازمة

لا تضع هاتفك في جيبك في يوم حار

فحرارة جسمك تزيد من سخونته

ضع الهاتف في مكان بعيد عن الشمس لتجنب انفجار البطارية

2. توقف عن استخدام الهاتف أو ضعه في وضعية الطيران

توقف عن استخدام الألعاب أو التطبيقات المكثفة

3. لا تترك هاتفك في السيارة

4. لا تشحن الهاتف تحت الشمس المباشرة

5. لا تشحن الهاتف تحت أغطية الفراش

اشحن الهاتف في الظل وعلى سطح صلب وبارد

6. إيقاف التشغيل:

إذا ارتفعت حرارة الهاتف، قم بإيقاف تشغيله واتركه في منطقة باردة ليعود إلى درجة الحرارة الطبيعية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك حماية هاتفك من الأضرار التي تسببها درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.

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