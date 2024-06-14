تويوتا تخسر 15 مليار دولار بسبب بيانات خاطئة حول اختبارات سلامة التصادم الجانبي

انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية بشكل كبير منذ أن اكتشفت وزارة النقل في البلاد بيانات خاطئة مستخدمة لاعتماد نماذج معينة.

وانخفض سهم أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، تويوتا، بأكثر من 5.4% الأسبوع الماضي، بعد اندلاع الفضيحة في 3 يونيو/حزيران، لكنه تعافى مجدداً بداية من يوم أمس الاثنين. وفقدت شركة صناعة السيارات 2.45 تريليون ين ياباني (15.62 مليار دولار) من القيمة السوقية الأسبوع الماضي وحده.

وانخفضت أسهم شركة مازدا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، بنسبة 7.7% في نفس الفترة، وخسرت 80.33 مليار ين من القيمة السوقية الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

كما وجد التفتيش واسع النطاق الذي أجرته وزارات الأراضي، والبنية التحتية، والنقل والسياحة، مخالفات في طلبات الاعتماد المقدمة من شركات صناعة السيارات الأخرى هوندا وسوزوكي وياماها.

وانخفض سهم هوندا الأسبوع الماضي بنسبة 5.75% وخسرت ياماها موتور 2.2%، بينما انخفضت سوزوكي موتور بنسبة 0.3%.

وتم تداول أسهم جميع هذه الشركات على ارتفاع يوم امس الاثنين. وارتفع سهم تويوتا 1.7% وهوندا 2.13% ومازدا 1.7%. كما كانت سوزوكي وياماها أعلى بشكل طفيف.

قدمت جميع الشركات الخمسة بيانات اختبار خاطئة، أو في حالة تويوتا ومازدا، زورت المركبات المستخدمة في اختبارات التصادم.

وأعلنت تويوتا في 3 يونيو/تموز، بعد تقرير التحقيق الذي أجرته الوزارة، أنها ستوقف مؤقتاً شحنات ومبيعات 3 طرازات يتم تصنيعها حالياً في اليابان، وهي كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس.

اعتذر رئيس شركة تويوتا، أكيو تويودا، لعملاء الشركة وأصحاب المصلحة، معترفاً بأن 7 من طرازاتها “تم اختبارها باستخدام طرق تختلف عن المعايير التي حددتها السلطات الوطنية”.

وبشكل منفصل، قالت مازدا إنها أوقفت رودستر RF ومازدا 2 اعتباراً من 30 مايو/أيار.

ومع ذلك، قالت كلتا الشركتين إنه لا يزال بإمكان العملاء الاستمرار في قيادة سياراتهم.

قالت وزارة النقل إنها ستجري عمليات تفتيش ميدانية للشركات الخمس التي ورد الإبلاغ عن سوء السلوك فيها.

يأتي التفتيش على شركات صناعة السيارات اليابانية بعد أن قالت وحدة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا في ديسمبر/كانون الأول إنها ستوقف شحنات جميع المركبات في الخارج وفي اليابان. وجاء ذلك بعد تحقيق في فضيحة تتعلق بالسلامة كشف عن مشكلات في حوالي 64 طرازاً، بما في ذلك 22 طرازاً تم بيعها تحت العلامة التجارية تويوتا.

قالت دايهاتسو في العام الماضي إنها زورت اختبارات سلامة التصادم الجانبي التي أجريت على 88000 سيارة صغيرة، معظمها تم بيعها تحت العلامة التجارية تويوتا.

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