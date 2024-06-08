غضب واسع على مواقع التواصل بعد مقطع تعذيب قطة في السعودية (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول لمواطن سعودي وهو يعذب قطة، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يمسك بحبل يتدلى منه قط، ويقوم بهزه في الفضاء بينما كان الحيوان اليائس يتخبط، في محاولة لإنقاذ نفسه.

في غضون ذلك، قبضت شرطة منطقة الجوف على الشخص الذي ظهر في المقطع لتعذيبه وإيذائه كائنا فطريا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له على منصة “إكس” اليوم السبت، إنه جار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي.

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