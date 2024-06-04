زوجان يعثران على ثروة أثناء صيد بالمغناطيس

تحتوي على 100 ألف دولار نقداً

عثر زوجان من نيويورك على أكثر مما توقعا بكثير أثناء عملية “صيد بالمغناطيس” في بحيرة محلية. فقد تمكن جيمس كين وباربي أغوستيني من العثور على خزنة تحتوي على 100 ألف دولار نقدًا!

كان الزوجان يمارسان هوايتهما في بحيرة بمتنزه فلاشينج ميدوز كورونا بكوينز في 31 مايو عندما اصطاد مغناطيسهما شيئًا غير متوقع.

بعد سحب الخزنة من الماء، تمكن الزوجان من فتحها ليكتشفا كنزًا حقيقيًا؛ حزمًا من أوراق 100 دولار، على الرغم من تضرر بعضها بسبب الماء، وفق صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية.

وفي مقابلة مع “NY1″، أوضح كين أنّهما بدآ صيد المغناطيس خلال جائحة كورونا، حيث وجدا فيه متعة البحث عن الكنوز دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على المعدات.

يعتمد صيد المغناطيس ببساطة على ربط مغناطيس قوي بحبل وخفضه في الماء على أمل استخراج الأجسام المعدنية.

لم يتوقع الزوجان أبدًا العثور على خزنة، ناهيك عن خزنة مليئة بالنقود. قال كين: “لقد سحبناها وكان هناك كومتان من مئات الدولارات.”

اتصل الزوجان بقسم شرطة نيويورك للإبلاغ عن اكتشافهما، حيث أكّد لهم عدم وجود أي جريمة مرتبطة بالنقود وعدم إمكانية تحديد المالك الأصلي للخزنة. مما يعني أنهما سيحتفظان بالمال!

وأعرب أغوستيني عن دهشته قائلاً: “لم أصدق ذلك. ظننت أنني أفقد عقلي”.

على الرغم من أنّهما لم يعثرا على أي شيء مماثل من قبل، إلا أنّهما اعتادا على اكتشاف أشياء غريبة خلال مغامراتهما، بما في ذلك البنادق القديمة وقنابل من الحرب العالمية الثانية، ودراجة نارية كاملة، وعملات أجنبية، ومجوهرات.

ولم يحدد الزوجان بعد كيفية إنفاق المال، لكنهما أكدا أنهما سيتقاسمانه بالتساوي.

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