هفوات صادمة.. سألنا غوغل “الذكي” وإليك ما أجاب!

قبل أيام أثار “إيه آي أوفرفيوز” جدلاً حول العالم بسبب إجاباته التي وصفت أحياناً بالغبية، وأحياناً أخرى بالمغلوطة، ورداً على ذلك اتخذت شركة غوغل خطوات لتطوير محرك البحث الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي.



لكن “غوغل جيميني” الذي يعتبر أب “أوفرفيوز” لا يزال متعثراً ويقدم إجابات خاطئة أحياناً ويقع في هفوات لا تغتفر.

وبعد الأخطاء الكارثية التي قدمها خلال الأيام الماضية، سألنا في “العربية نت” “غوغل إيه آي” سؤالين بسيطين في محاولة لاختباره والتأكد من معلوماته، فأتت النتائج صادمة.

وعند سؤاله إن كان من الجيد ممارسة التمارين لمدة 9 أيام أسبوعياً! رغم أن عدد أيام الأسبوع 7، جاء الجواب صادماً من “إيه آي أوفرفيوز”.

وقال: “لا، لا ينصح بممارسة التمارين لمدة 9 أيام أسبوعياً”، مشيراً إلى أن الراحة ضرورية للجسم كي تستعيد العضلات عافيتها وتعيد بناء نفسها.

وتابع أن “معظم الخبراء ينصحون بممارسة التمارين الرياضية من 5 إلى 7 أيام أسبوعياً، مع يوم أو يومي راحة على الأقل”، ما يعني التدريب كل أيام الأسبوع، وهو خطأ لا يمكن أن يكون مقبولاً من تطبيق من المفترض أن يكون ذكياً للغاية!

الحرب العالمية الثانية

إلى ذلك وفي سؤال بعيد عن الرياضة، سألنا في “العربية.نت” عن أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1942، فجاء الجواب الصاعق من “إيه آي أوفرفيوز”.

فقال “لم يكن من الضروري احتواء الحرب العالمية الثانية لمدة عام واحد”. وأضاف “من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الحرب بدأت في عام 1942”.

وأشار إلى أن “عام 1942 كان نقطة تحول مهمة في الحرب”، لافتاً إلى أن “الحرب بدأت عام 1939 مع الاجتياح الألماني لبولندا”، وهذه المعلومة الصحيحة في الإجابة.

يذكر أن “جيميني” الذي كان يعتبر مجرد برنامج دردشة آلي، والذي أعلنت غوغل قبل أسبوعين تطويره ليصبح مساعداً شخصياً عبر الذكاء الاصطناعي يحمل اسم “إيه آي أوفرفيوز”.

وذكرت “غوغل” يوم الجمعة الماضي، أنها اتخذت إجراءات بسرعة، وخطوات لتحسين محرك البحث الجديد بعد تلقي تقارير من المستخدمين عن إجابات غريبة أو تحتمل خطورة.

فيما قام المدون دير أوباسانجو بنشر منشور يوضح فيه أنه عندما سأل عن عدد الرؤساء المسلمين في تاريخ الولايات المتحدة، أجاب “إيه آي أوفرفيوز” بأن باراك أوباما “يُعتبر بعض الناس أول رئيس مسلم”.

وأوضحت الناطقة باسم شركة “غوغل” في تعليقها على هذه الحالة أن هذه النتيجة قد خرقت سياساتهم وتمت إزالتها بناءً على ذلك.

وكان مستخدم آخر قد نشر عبر حسابه المسمى “بيكسلباتس” على منصة “إكس”، لقطة شاشة تظهر إجابة محرك البحث على سؤال حول كيفية منع الجبن من الالتصاق بالبيتزا.

بالإضافة إلى خلط الصلصة مع الجبن، اقترح محرك البحث التابع لـ”غوغل” إضافة غراء غير سام إلى الجبن.

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