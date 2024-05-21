فرط تعرق اليدين.. الأسباب والأعراض والحلول

يعدّ فرط تعرق اليدين من الأمور المزعجة ‫للغاية، حيث إنه يسبب حرجا بالغا للمرء عند مصافحة الآخرين. ويرجع ذلك إلى أسباب عضوية وأخرى نفسية، ويمكن مواجهته من خلال ‫الوصفات المنزلية أو الأدوية أو البوتوكس.

هناك العديد من أسباب تعرق اليدين التي سوف تفاجئك، ومنها:

1- الجينات

هناك علاقة قوية بين الجينات وتعرق اليدين، حيث أثبتت إحدى الدراسات التي أجريت في جامعة كاليفورنيا عام 2002 أن العديد من الحالات التي تعاني من التعرق المفرط لليدين هي نتيجة الجينات التي تنتقل من جيل لآخر.

ويعد فرط التعرق (Hyperhidrosis) وراثيًا إلى حد ما.

2- الإجهاد والتوتر

يصاب الإنسان بتعرق اليدين في الكثير من الحالات التي تترافق مع الإجهاد والتوتر، مثل: الزواج أو التحدث في الخطابات علنًا.

وذلك لأنه في حالات الإجهاد أو التوتر يدخل الجسم في مرحلة تعرف باستجابة الكر أو الفر (Fight-or-flight response)، مما يؤدي إلى إطلاق هرمونات التوتر وهما الإبينفرين والكورتيزول.

هذه الهرمونات وعلى الرغم من أهميتها ودورها في مساعدة الإنسان في التعامل مع هذه الحالات، إلا أنها ترفع من درجة حرارة الجسم مسببة تعرق اليدين.

3- الكافيين

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل: الشاي الأسود أو الأخضر، والقهوة من شأنه أن يساهم في زيادة تعرق اليدين، وبذلك يعد من أبرز أسباب تعرق اليدين.

4- الغدة العرقية المفترزة

عادة ما يتعرق الأشخاص الذين يعانون التعرق المفرط من نوع معين من الغدد العرقية التي تسمى الغدة العرقية المفترزة.

حيث تشكل هذه الغدد العرقية حوالي 2 – 4 ملايين في جسمك، وتسبب العرق خاصة على اليدين والأرجل والوجه.

5- انخفاض السكر في الدم

قد تؤدي مشاكل انخفاض السكر في الدم إلى تفاقم مشكلة تعرق اليدين.

بشكل عام يحتاج جسم الإنسان إلى إمدادات مستمرة من الطاقة للعمل بكفاءة ولكن عندما لا تأكل السكريات أو تبقى من دون طعام لفترات طويلة فهذا يؤدي إلى مشاكل في مستويات السكر في الدم.

ومن أجل تكيف الجسم مع هذه الحالة فإنه يطلق هرمونات التوتر، مثل: الأدرينالين الذي يحفز من إفراز السكر من الجسم، والتي تسبب تعرق اليدين.

6- أسباب أخرى

إن المعاناة من إحدى الحالات الطبية الآتية قد يكون سببًا من أسباب تعرق اليدين أيضًا:

– الحمل.

– مرحلة انقطاع الطمث والهبات الساخنة التي ترافقها.

– النقرس.

– العدوى والالتهابات، مثل: السل أو تسمم الدم.

– أمراض الغدد الصماء، بما في ذلك مرض السكري واضطرابات الغدة الدرقية.

– السمنة.

– التهاب المفصل الروماتويدي.

– سرطان الغدد الليمفاوية.

– مشاكل الجهاز العصبي، بما في ذلك مرض باركنسون (أي الشلل الرعاش) والسكتة الدماغية.

– النوبة القلبية.

نصائح للتعامل مع تعرق اليدين:

يمكنك اتباع هذه النصائح إذا كنت تعاني من التعرق المفرط في اليدين:

– وضع مضادات التعرق على راحة يديك قبل الذهاب إلى النوم.

– تجنب التدخين والأطعمة التي تحتوي على الكثير من التوابل.

– الاستحمام يوميًا، ولكن تجنب الساونا والحمامات الساخنة لتفادي ارتفاع درجة حرارة الجسم.

– استخدام تقنيات الاسترخاء لتفادي التوتر والإجهاد، مثل: التأمل والتنفس العميق.

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