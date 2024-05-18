مقارنة بين جهازي iPad Pro 2024 و iPad Air 2024

أطلقت شركة آبل طرز iPad الجديدة مع بعض التغييرات الكبيرة، إذ يأتي iPad Pro 2024 مع شاشة جديدة وتصميم محدث ويعمل بمعالج M4 الأحدث من آبل، وأما جهاز iPad Air 2024 فقد حصل على تحديثات في عدة جوانب، وأبرزها: المعالج، كما أصبح يتوفر بمقاسين، هما: 11 بوصة، و13 بوصة.

ومع إطلاق جهاز iPad Air بمقاس قدره 13 بوصة، أصبح هناك خياران للأشخاص الذين يرغبون في شراء جهاز آيباد جديد كبير الحجم، هما: جهاز iPad Air 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة، وجهاز iPad Pro 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة.

ومع أن كلا الجهازين يحتويان على شاشات لهما المقاس نفسه، فإنهما مختلفان كثيرا في المواصفات الرئيسية وكل جهاز يناسب فئة مختلفة من المستخدمين.

ولمساعدتك في اختيار الجهاز المناسب لك من أجهزة آيباد الجديدة التي تأتي بمقاس قدره 13 بوصة، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي iPad Pro 2024 و iPad Air 2024 الجديدين:

يأتي جهاز iPad Air 2024 الجديد بتصميم أنيق يشبه تصميم جهاز iPad Pro السابق، فهو يأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج ويضم حافات مسطحة، وأما جهاز iPad Pro 2024 فقد حصل على تصميم محدث يمتاز بالوزن الخفيف وهو رقيق وأنحف قليلا من الطراز السابق.

تبلغ أبعاد جهاز iPad Air الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة 280.6 × 214.9 × 6.1 مم، وأما جهاز iPad Pro 2024 فهو أكبر قليلا لكنه أرق؛ إذ تبلغ أبعاده 281.6 × 215.5 × 5.1 مم، كما يمتاز هذا الجهاز بأنه أخف وزنا بنحو ملحوظ من جهاز iPad Air 2024؛ إذ يبلغ وزنه 579 جراما، وأما جهاز iPad Air فيبلغ وزنه 617 جراما.

الشاشة:

كلا الجهازين يحتويان على شاشات بمقاس قدره 13 بوصة، وتأتي شاشة جهاز iPad Air من نوع (Liquid Retina IPS LCD)، وتبلغ دقتها 2048 × 2732 بكسلا، وتمتاز بكثافة قدرها 264 بكسلا في البوصة، وتدعم تقنية True Tone و Wide Color (P3).

أما جهاز iPad Pro 204 فيمتاز بأنه أول جهاز لوحي من آبل يضم شاشة OLED؛ إذ يضم هذا الجهاز شاشة من نوع Ultra Retina XDR تدعم تقنية Tandem OLED التي تستخدم طبقتين OLED بدلا من واحدة لتحقيق مستويات عالية من السطوع؛ إذ تبلغ ذروة سطوع شاشة هذا الجهاز 1600 شمعة في المتر المربع، وأما سطوع شاشة آيباد آير فتصل إلى 600 شمعة في المتر المربع.

تبلغ دقة شاشة هذا الجهاز 2752 × 2064 بكسلا، وتمتاز بكثافة قدرها 264 بكسلا في البوصة، وتتمتع شاشة iPad Pro أيضا بمستويات تباين أعلى بكثير من شاشة iPad Air، وبالإضافة إلى دعم تقنية True Tone و Wide Color (P3)، تدعم شاشة iPad Pro أيضا تقنية ProMotion لتغيير معدل التحديث تلقائيا من 10 هرتزا إلى 120 هرتزا بحسب المحتوى المعروض.

بنحو عام، تمنح شاشة iPad Pro المستخدمين تجربة تمرير ورسم أكثر سلاسة مقارنة بشاشة جهاز iPad Air.

المعالج الأداء:

يعمل جهاز iPad Air 2024 بمعالج آبل M2 وهو المعالج نفسه الذي يعمل به جهاز iPad Pro 2022 السابق، وأما جهاز iPad Pro 2024 فيعمل بمعالج M4 الأحدث من آبل الذي يأتي مع تحسينات كبيرة في قوة الأداء وسرعة المعالجة.

إذ يمتاز معالج M4 بأنه قادر على تقديم أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بمعدل يبلغ مرة ونصف مقارنة بمعالج M2، ويمتاز بقدرته على معالجة الرسومات بنحو أسرع حتى 4 مرات مقارنة بمعالج M2، بالإضافة إلى السرعة الهائلة في تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بفضل المحرك العصبي الفائق السرعة القادر على تنفيذ ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية، وهو أسرع بكثير من المحرك العصبي في معالج M2 القادر على تنفيذ ما يصل إلى 15.8 تريليون عملية في الثانية.

عند استخدام جهاز iPad Pro 2024 ستتمتع بقوة عالية في الأداء وسرعة فائقة في معالجة المهام الثقيلة كتحرير مقاطع الفيديو، فقد صممت آبل هذا الجهاز بنحو أساسي للمبدعين، وركزت في تعزيز قوة الأداء لتحسين الإنتاجية وتسريع سير العمل، فإذا كنت من منشئي المحتوى أو تعمل في مجال تحرير مقاطع الفيديو، وتبحث عن جهاز آيباد لإنجاز مهام العمل، فسيكون iPad Pro 2024 الجهاز الأفضل لك.

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