في المستقبل.. رئيس غوغل: البشر سيدخلون بعلاقات عميقة مع الروبوتات

توقع ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل” ارتباط الناس بعلاقة وطيدة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي مع تعاظم قوة هذه التكنولوجيا وتزايد الاعتماد عليها مع كونها أضحت أكثر إقناعا.

ويرى بيتشاي أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اقناعا للمستخدمين لدرجة أنه من المحتم أن يدخل الناس في “علاقات عميقة” مع الروبوتات في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، البالغ من العمر 51 عامًا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن”، إن العالم يجب أن يستعد لجميع الاحتمالات مع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات، مع تحذير خبراء بالفعل من أن ظاهرة المواعدة، والرومانسية الإلكترونية بالاعتماد على “الحبيبات المثاليات” المعتمدات على الذكاء الاصطناعي يدمر جيلاً كاملاً من الرجال.

وأطلقت شركة غوغل العنان لمجموعة من التغييرات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي في حدث كبير في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، في أعقاب المنتجات المذهلة التي قدمتها شركة OpenAI، عبر تطوير ChatGPT.

وتمت ترقية الإصدار الأحدث من ChatGPT يوم الاثنين الماضي، حيث تمت برمجته ليكون قادرا على التفاعل الصوتي مع المستخدمين بأسلوب لم يتعرف عليه البشر من قبل سوى عبر أفلام الخيال العلمي.

وفي الوقت نفسه، أعلنت غوغل عن دمج نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini AI في المزيد من منتجات الشركة الشهيرة مثل آليات البحث، مع انخراطه بشكل أعمق في نظام Android، لتوفير نتائج أسرع وأكثر طبيعية.

وفي حديثه للصحافة يوم الأربعاء، قال بيتشاي إن هناك جوانب إيجابية قادمة من الذكاء الاصطناعي مثل استخدامه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النطق.

وأوضح أن “هناك أشخاصا سيستخدمونها للحفاظ على ذكريات أحبائهم”، وقال بيتشاي “أعتقد أنه سيكون لدينا تكنولوجيا بهذه القوة، ونعم، مع مرور الوقت، سيكون هناك مستخدمين يدخلون في علاقات عميقة مع مساعدي أو روبتات الذكاء الاصطناعي”.

وتابع بيتشاي تصريحاته مؤكدا على أنه “يجب أن نجهز أنفسنا لكل هذه الاحتمالات.”

وقال إنه من المهم أن يتم التعامل مع الذكاء الاصطناعي “بطريقة جريئة ومسؤولة”، مما يضمن التفكير بشكل صحيح في وسائل الحماية لتخفيف بعض الجوانب السلبية لهذه الأنظمة.

وفيما يخص موقف شركته من المنافسة القوية مع OpenAI، قال بيتشاي، “أعتقد أنه من الجيد رؤية شركات أخرى تبتكر”، وأضاف “أعتقد أن هذا يدفعنا جميعًا للقيام بعمل أفضل.”

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