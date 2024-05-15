“أصبحت شابة جذابة”.. ظهور لافت لكيم ترافقه مدللته في حدث مبهج

لفتت جو-آيه، مدللة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأنظار خلال مراسم تدشين شارع عند البوابة الشمالية لبيونغ يانغ، حيث بدت أنيقة وجذابة.

وحضر كيم وابنته الحفل أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA)، وهذه هي المرة الأولى منذ حوالي شهرين التي تظهر فيها جو-آيه علنا، منذ أن زارت وحدة عسكرية في 15 مارس.

ووصفت الوكالة الشارع، بأنه “دليل واضح على صحة وحيوية أيديولوجية حزب العمال الكوري المتمثلة في تقدير الشباب وإظهار صارخ على منعة القضية الثورية لحركة زوتشيه”.

ومن الجدير الإشارة إلى، أن ايديولوجية زوتشيه هي المبدأ التوجيهي الرئيسي لكوريا الشمالية الذي وضعه كيم إيل سونغ، جد الحاكم الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنه “عندما وصل المارشال الأب المحترم كيم جونغ أون وابنته الحبيبة إلى مكان الحفل وسط عزف موسيقى الترحيب، انطلق جميع المشاركين في هتافات عاصفة “مرحبا !”

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون يتعاملون مع الشؤون بين الكوريتين إن هناك احتمال أن تصبح جو-آيه خليفة كيم.

وقد اكتسبت جو-آيه، التي يعتقد أنها ولدت في عام 2013، الأضواء منذ 18 نوفمبر 2022، عندما أحضرها والدها إلى موقع إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هواسونغ-17 في أول ظهور علني لها.

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