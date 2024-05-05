وجبة “ورق عنب” مطلية بالذهب بأحد مطاعم الكويت! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لوجبة ورق عنب مطلية بالذهب، زعم ناشروها بأنها تعود لمطعم كويتي، ويصل سعرها لنحو ألفين دينار أي نحو (6500) دولار.

وبداية انتشار الفيديو كانت من خلال أحد الحسابات المهتمة بتقييم المطاعم، الذي شارك تجربته مع المطعم الذي يقدم ورق عنب الذهب، وقال: “النهارده هحكيلكم عن تجربتي مع ألذ ورق عنب بالكويت، ورق العنب مغلف بالذهب وسعر الكيلو 2000 دينار، بس بدون مبالغة الطعم خيالي، وفي منه حامض وسبايسي، ويسوى سعره”.

متداول من الكويت : ورق عنب بالذهب ، ويبلغ سعره 24 الف ريال سعودي 😰!! pic.twitter.com/jaJ7Vy3Aef — WHR (@whrumor) April 30, 2024

وأثار مقطع الفيديو سخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارهم لمدى المبالغة في سعر ورق العنب، فعلق أحدهم قائلا: “200 دينار افك عوق محتاج”.

وقال حساب آخر “حلو الأغنياء”، فيما كتب ناشط ساخرا: “عادي أقدمه مهر”.

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