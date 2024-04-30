أبريل 30, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

دراسة تكشف عدد السيارات والشاحنات في العالم

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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دراسة تكشف عدد السيارات والشاحنات في العالم

العالم الآن يحتوي على نحو 1.475 مليار مركبة، بما في ذلك السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.

وكشفت دراسة بحثية جديدة أجرتها شركة Hedges & Company، إحصائية لعدد السيارات المنتشرة على وجه الأرض، وفق أرقام يستند التقدير الإجمالي بها إلى عدد السيارات الموجودة في كل منطقة من مناطق العالم.

وبالنظر لعدد سكان العالم بحسب الدارسة، وهو ما يُقدر بـ7.951 مليار نسمة، فإن ذلك يعني أن هناك مركبة آلية واحدة تقريبًا، سواء كانت شاحنة صغيرة، أو سيارة فاخرة، أو حافلة مدينة، على هذا الكوكب لكل خمسة أشخاص.

وتأتي الصدارة لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا معا، تتضمنان أكبر تجمع للسيارات على وجه الأرض، بإجمالي 543,000,000 مليون مركبة

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