دراسة: مرض الزهايمر يعطل مناطق في الدماغ تتجاوز الذاكرة

نشر فريق من الباحثين دراسة مهمة تفصل تأثير مرض الزهايمر على شبكة الدماغ، حيث تبين أنه يعطل مناطق تتجاوز تلك المتعلقة بالذاكرة.

ووفقا لتقرير نشره موقع New Atlas، استند الباحثون إلى دراسة نشرت في دورية Neuroscience.

على مر العقود، ميز علماء الأعصاب مناطق وأنظمة الدماغ حسب الوظيفة باستخدام نهج الشبكة لاتصال الدماغ.

فيما أظهرت الدراسة، أن “الخلل المعرفي الناتج عن مرض الزهايمر يحدث بسبب فشل أنظمة الدماغ المتخصصة داخل شبكة دماغية واسعة النطاق”.

وقام فريق البحث من جامعة تكساس في دالاس بقياس تنظيم شبكة الدماغ لدى أفراد يختلفون في العمر وحالة الخرف، وكشفوا عن اختلافات في تأثيرات شبكة الدماغ بناء على درجة الخرف.

وأشاروا، إلى أن “تغيرات الشبكة المرتبطة بمرض الزهايمر تتجاوز الذاكرة والانتباه في مراحل مبكرة، مما يمهد الطريق لتحديد أسباب الخلل الوظيفي المعرفي والدماغي المرتبط بالمرض”.

وكشفت الدراسة أيضا أن مرض الزهايمر يؤثر على اتصالات متعددة داخل شبكة الدماغ، في حين تقتصر تأثيرات الشيخوخة الصحية على تعطيل الشبكات المعرفية.

ونوه الباحثون، إلى أن تفاعلات الشبكة المتأثرة بمرض الزهايمر تتجاوز تلك المرتبطة بالشيخوخة، مما يفتح أفقا جديدا لفهم العجز السلوكي المرتبط بالمرض.

وفي ختام الدراسة، أكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يشكل خطوة مهمة نحو تحديد أنواع العجز السلوكي في مراحل مبكرة من مرض الزهايمر، ويمكن أن يفتح أفقا لعلاجات مستقبلية قد تستهدف الشبكة الدماغية كهدف للتدخل.

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