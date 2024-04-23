ما هي الأسباب التي تجعل الأطفال يكذبون أحياناً على والديهم؟

لماذا يكذب الأطفال أحيانًا على والديهم؟ سؤال حير الآباء لأجيال عديدة، فبدءا من الكذبة الصغيرة البريئة حول إنهاء طعامهم في المدرسة، إلى الخداع الأكثر خطورة حول المكان الذين ذهبوا إليه مع أصدقائهم.

ويرى الأخصائيون أن الأطفال يختلقون القصص ويكذبون لأسباب مختلفة، أبرزها:

الخوف من الغصب

يقول الأخصائيون إن أحد الأسباب الرئيسية لكذب الأطفال على والديهم هو الخوف. فعندما يتفاعل الآباء بالغضب أو العقاب القاسي مع أخطاء أطفالهم، يخلق ذلك بيئة يشعر فيها الطفل الصادق بالخطر.

وقد يكذب الأطفال لتجنب الاستجابة السلبية من والديهم، ويفضلون إخفاء أفعالهم بدلاً من مواجهة العواقب المحتملة.

فترات اهتمام قصيرة

قد لا يحتاج الأطفال دائمًا إلى محاضرة طويلة لفهم الصواب من الخطأ. وفي عالم تتقلص فيه فترات الاهتمام، غالبًا ما يكون التفسير السريع والموجز أكثر فعالية من مناقشة مطولة.

وقد يلجأ الأطفال إلى الكذب ببساطة لأنهم لم يدركوا تمامًا أهمية الصدق، أو لأنهم متحمسون للانتقال إلى نشاطهم التالي.

فخ الآباء

في بعض الأحيان، يقوم الآباء بصنع فخ لأطفالهم دون علمهم بأسئلة تبدو وكأنها استجوابات.

ويمكن للأطفال الشعور بهذه الإعدادات، وقد يكذبون لتجنب الوقوع في الفخ المتصور.

وهنا ينصح الخبراء الآباء بتجنب طرح الأسئلة المفخخة، وبناء تواصل مفتوح غير مهدد مع أطفالهم، لخلق بيئة يزدهر فيها الصدق.

عدم تقدير الصدق

يؤكد الخبراء أن التعزيز الإيجابي مفيد جدًّا للأطفال، ويمكن للوالدين مساعدة أطفالهم على تطوير نمط من الصدق من خلال مدحهم على صدقهم.

ومن المرجح أن يقول الأطفال الحقيقة في المستقبل عندما يشعر بالتقدير لفعل ذلك؛ مما يساعد على بناء الثقة بين الآباء والأطفال.

مواجهات محتدمة

عندما يكتشف الآباء كذبة، من المهم التعامل معها بهدوء ودون لوم.

ويرى الخبراء أن رد الفعل الغاضب أو خيبة الأمل يمكن أن يدفع الأطفال إلى المزيد من الخداع.

وبدلاً من ذلك، فإن النهج اللطيف وغير التصادمي يسمح للأطفال بالشعور بالأمان عند الاعتراف بأخطائهم دون خوف من الحكم أو الانتقام.

حماية المشاعر

قد يكذب الأطفال أيضًا للحفاظ على مشاعر شخص ما، سواء كانت مشاعرهم أو مشاعر الآخرين.

فقد يكذبون بشأن إعجابهم بالهدية أو الاستمتاع بنشاط ما لتجنب إيذاء شخص يهتمون به.

ويعد تعليم الأطفال أهمية الصدق مع التركيز أيضًا على التعاطف، يمكن أن يساعدهم على التعامل مع هذه المواقف الحساسة بنزاهة.

الحصول على الثناء

قد يشعر الأطفال بالضغط للتفوق في كل جانب من جوانب حياتهم، وقد يكذبون على والديهم في محاولة لتعزيز احترامهم لذاتهم أو الحصول على الثناء.

ومن خلال بناء بيئة داعمة ورعاية حيث يُنظر إلى الأخطاء على أنها فرص للنمو، يمكن للوالدين المساعدة في تقليل هذا الضغط وتشجيع الصدق.

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